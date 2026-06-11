दुसऱ्या महायुद्धात 30 टक्के लोकसंख्या गमावली, तरीही जगासमोर उभा राहिला देश; बेलारूस कॉन्सुल जनरल यांची AP Global ला विशेष मुलाखत

भारत आणि बेलारूस यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि चित्रपटसृष्टीतील सहकार्याला चालना देण्याची गरज असल्याचे मत भारतातील बेलारूसचे मुंबईस्थित कॉन्सुल जनरल अलेक्झांडर माट्सुको (Mr. Aliaksandr Matsukou) यांनी व्यक्त केले. BRICS परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर AP Global ला विशेष मुलाखतीत त्यांनी दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक संबंध, सध्याचे आर्थिक सहकार्य आणि भविष्यातील संधींबाबत सविस्तर भाष्य केले. अपर्णा प्रभू देसाई यांनी ही मुलाखत घेतली. .मुलाखतीत बोलताना माट्सुको यांनी सांगितले की, सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर 1992 मध्ये भारताने बेलारूसला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. पुढील वर्षी दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांना 35 वर्षे पूर्ण होणार असून या कालावधीत परस्पर सहकार्य सातत्याने वाढत गेले आहे. भारत हा बेलारूससाठी केवळ महत्त्वाचा भागीदार नसून विश्वासू मित्रदेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.भारतासारख्या विशाल देशात केवळ केंद्र सरकारपुरते संबंध मर्यादित न ठेवता विविध राज्यांशीही थेट सहकार्य वाढवण्याचा बेलारूसचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर 1987 पासून मिन्स्क आणि बंगळुरू यांच्यात ‘सिस्टर सिटी’ संबंध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे बंगळुरूमध्ये ‘मिन्स्क स्क्वेअर’ तर बेलारूसची राजधानी मिन्स्कमध्ये ‘बंगळुरू स्क्वेअर’ आहे. भारतातून येणाऱ्या प्रतिनिधीमंडळांना हा चौक दाखवताना त्यांना सुखद धक्का बसतो, असेही त्यांनी सांगितले..Premium|Life in balance : ‘थिंक अँड ग्रो रिच’ आणि ‘लाइफ इन बॅलन्स’ची सांगड; विचार, अध्यात्म व कृतीतून खऱ्या श्रीमंतीचा नवा मार्ग.व्यापाराच्या क्षेत्रात बेलारूस आणि भारत यांच्यात मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे माट्सुको यांनी सांगितले. बेलारूस हा जगातील प्रमुख पोटॅश खत उत्पादक देशांपैकी एक असून भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी ही खते अत्यंत महत्त्वाची आहेत. याशिवाय खाण उद्योगासाठी लागणारे जगातील सर्वात मोठे डंप ट्रकही बेलारूसमध्ये तयार केले जातात. 450 टन वजन वाहून नेण्याची क्षमता असलेल्या या ट्रकची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कृषी यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर आणि औद्योगिक उपकरणांच्या क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य वाढवण्याची संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.मात्र व्यापारासमोर काही अडचणी असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. बेलारूस हा समुद्र किनारा नसलेला देश (Landlocked Country) देश असल्याने वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स हे मोठे आव्हान आहे. तसेच काही पाश्चात्त्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांचाही परिणाम व्यापारावर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही या अडचणींवर मात करून भारतासोबतचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..पर्यटनाच्या दृष्टीने बेलारूस भारतीयांसाठी एक ‘हिडन जेम’ ठरू शकतो, असे माट्सुको यांनी म्हटले. प्राचीन किल्ले, मध्ययुगीन वास्तुकला, ऐतिहासिक शहरे, उत्कृष्ट रस्ते आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा ही बेलारूसची प्रमुख वैशिष्ट्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय चित्रपट निर्मात्यांनी बेलारूसमध्ये चित्रीकरण करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन करताना तेथील किल्ले आणि निसर्गरम्य परिसर चित्रपटांसाठी आदर्श ठरू शकतात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.भारतीय चित्रपट आणि संस्कृतीबद्दल बेलारूसमध्ये असलेल्या आकर्षणाचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला. मिथुन चक्रवर्ती यांचा ‘डिस्को डान्सर’, तसेच ‘सीता और गीता’सारखे चित्रपट आजही बेलारूसमध्ये लोकप्रिय असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीय संगीत, नृत्य आणि कला हे दोन्ही देशांतील लोकांना जोडणारे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी नमूद केले..दुसऱ्या महायुद्धातील बेलारूसच्या इतिहासाचा उल्लेख करताना माट्सुको म्हणाले की, युद्धादरम्यान देशातील जवळपास 30 टक्के लोकसंख्या मृत्युमुखी पडली होती. अनेक शहरे आणि गावे उद्ध्वस्त झाली होती. मात्र त्यानंतर देशाने मोठ्या प्रमाणात पुनर्बांधणी केली आणि आज आधुनिक, विकसित आणि सक्षम राष्ट्र म्हणून उभा आहे. युद्धातील बलिदानांची आठवण जपणे आणि इतिहासाचे स्मरण ठेवणे ही बेलारूसच्या समाजाची महत्त्वाची परंपरा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.मुलाखतीच्या शेवटी भारतातील लोकांनी बेलारूसबद्दल अधिक जाणून घ्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी सांगितले की, परस्परांविषयीची माहिती आणि समज वाढली तर व्यापार, पर्यटन, चित्रपटसृष्टी, कला आणि सांस्कृतिक संबंधांना आणखी चालना मिळेल. भारत आणि बेलारूस यांच्यातील मैत्री भविष्यात अधिक मजबूत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Premium|India stock market investment picks : भारतीय शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीची मोठी संधी; 'मोतीलाल ओसवाल'कडून १० दमदार शेअर्सची शिफारस!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.