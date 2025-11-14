Best Investments for Children : हे आहेत मुलांच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय!

Plans for Children's Future : मुलांच्या शिक्षणापासून ते आरोग्य आणि उच्च शिक्षणापर्यंतचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे पालकांसाठी आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशांची बचत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. यासाठी सरकारी योजनांपासून ते बाजारातील गुंतवणुकीपर्यंत अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्यातील नियमित गुंतवणूक दीर्घकालीनदृष्ट्या मोठ्या रकमेत रूपांतरित होऊ शकते. .1. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY)सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींच्या भविष्यासाठी असलेली सरकारी बचत योजना आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गत सुरू केलेल्या या योजनेत छोट्या बचत योजनांमध्ये सर्वाधिक व्याजदर म्हणजेच 8.2% व्याजदर मिळतो. आपल्या मुलीसाठी कोणतीही व्यक्ती SSY खाते उघडू शकते आणि फक्त 250 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकते. या योजनेचा मॅच्युरिटी कालावधी खाते उघडल्यापासून 21 वर्षांचा असतो. या योजनेत गुंतवणुकीला करसवलत आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळते..2. NPS वात्सल्य योजना NPS वात्सल्य ही योजना नॅशनल पेन्शन सिस्टीम अंतर्गत 0-18 वयोगटातील मुलांसाठी तयार करण्यात आली आहे. यात किमान 1,000 रुपयांची वार्षिक गुंतवणुक करत पालक आपल्या मुलांसाठी खाते उघडू शकतात. या योजनेत जास्तीत जास्त कितीही गुंतवणूक करता येत असल्याने मुलांच्या भविष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे यातून मिळू शकतात. मुलाचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर या खात्याचे व्यवस्थापन मुलगा करू शकतो. .3. अल्पवयीनांसाठी पीपीएफ खातेअल्पवयीन मुलांसाठी PPF खाते उघडणे ही दीर्घकालीन बचत तयार करण्यासाठी उत्तम पर्याय मनाला जातो. पीपीएफ म्हणजेच सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी होय. यातील 15 वर्षांचा लॉक-इन कालावधी, करसवलती आणि चक्रवाढ व्याज यामुळे ही योजना पालकांमध्ये लोकप्रिय आहे. .4. मुलांसाठी रिकरींग डिपॉझिट (RD)अनेक बँका मुलांसाठी खास रिकरींग डिपॉझिट योजना देतात, ज्यात महिन्याला ठराविक रक्कम जमा करावी लागते. या ठेवींवर निश्चित व्याजदर मिळतो आणि गुंतवणूक रक्कम कमी असते. व्याजदर बँकेनुसार वेगळा असू शकतो, परंतु भविष्यात मुलांसाठी ठोस बचत निर्माण करण्यासाठी RD ही चांगली योजना ठरते. .5. मुलांसाठी म्युच्युअल फंड योजनामुलांच्या भविष्यातील शिक्षण, करिअर आणि इतर गरजांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अनेक चिल्ड्रन म्युच्युअल फंड उपलब्ध आहेत. हे फंड नियमित म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच कार्य करतात, परंतु हे फंड मुलांच्या भविष्यातील खर्च लक्षात घेऊन बनविले असतात. उदा. HDFC Children's Fund, ICICI Prudential Child Care Fund - Gift Plan, Tata Young Citizens Fund आणि UTI Children's Equity Fund. .6. मुलांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) योजनाफिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजेच स्थिर आणि सुरक्षित रिटर्न देणारी गुंतवणूक. यात काही बँका मुलांसाठी खास एफडी योजना देतात ज्यावर सामान्य खात्यांपेक्षा जास्त व्याज मिळू शकते. उदा. Yes Bank FD for Children आणि SBI FD for minor child आदि. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.