Krutrim: भारताला मिळाला पहिला एआय युनिकॉर्न; 'कृत्रिम एआय'ने उभारला 50 दशलक्ष डॉलरचा निधी

AI startup Krutrim becomes India's first unicorn: एआय अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बाबतीत भारताला पहिला एआय युनिकॉर्न मिळाला आहे. Ola च्या नवीन AI स्टार्टअप 'कृत्रिम AI' ला 50 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 415 कोटी रुपये) निधी मिळाला आहे.

Bhavish Aggarwal's AI startup Krutrim becomes India's first unicorn in 2024 Sakal