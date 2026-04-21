BHIM New Feature: UPI वापरकर्त्यांनो जर तुम्ही BHIM ॲपद्वारे UPI पेमेंट करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. डिजिटल व्यवहार अधिक सोपे आणि सोयीस्कर करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) डिजिटल व्यवहार अधिक सोयीस्कर करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता BHIM UPI अॅप वापरणाऱ्या यूजर्सना अॅपमध्येच आपला क्रेडिट स्कोअर तपासता येणार आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थिती पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याची गरज उरणार नाही. .ॅप मध्ये हे नवीन फीचर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि BHIM सर्व्हिसेस लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या TransUnion CIBIL ने विकसित केले आहे. यूजर्सने आवश्यक परवानगी दिल्यानंतर ते अॅपमध्येच आपला CIBIL स्कोअर आणि क्रेडिट रिपोर्ट पाहू शकतात..NPCI ने सिबिलसोबत करार केलाNPCI ने सांगितले की, त्यांच्या BHIM सर्व्हिसेस युनिटने TransUnion CIBIL सोबत करार केला आहे. यामुळे आता यूजर्सना थेट BHIM अॅपवरच त्यांचा क्रेडिट स्कोअर पाहता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही माहिती फक्त यूजरच्या संमतीनंतरच दाखवली जाईल. परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती अॅक्सेस केली जाणार नाही..CIBIL स्कोअरया नवीन फीचरचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. आता, जे ॲप तुम्ही बिले भरण्यासाठी, पैसे पाठविण्यासाठी वापरता, त्याच अॅपवर आता बँक तुम्हाला किती विश्वासार्ह मानते हेही कळणार आहे. CIBIL स्कोअर साधारण 300 ते 900 दरम्यान असतो. 750 पेक्षा जास्त स्कोअर चांगला मानला जातो आणि कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळवताना त्याला मोठं महत्त्व असतं..फीचर कसा काम करेल?या नवीन फीचरचा लाभ घेण्यासाठी -तुमच्या मोबाईलमध्ये BHIM अॅप अपडेटेड असणे आवश्यक आहे.BHIM अॅप उघडा आणि खाली स्क्रोल करून 'Free CIBIL Score' हा पर्याय शोधा.त्या पर्यायावर क्लिक केल्यावर डेटा प्रायव्हसी, स्कोअर आणि लिमिट्सची माहिती दिसेल.तुमचा PAN Card नंबर, नाव अचूक भरा.नियम व अटी स्वीकारून Proceed वर क्लिक करा.काही क्षणांत तुमचा CIBIL स्कोअर स्क्रीनवर दिसेल यूजरची परवानगी दिल्यानंतरच ही माहिती दाखवली जाईल. परवानगीशिवाय कोणताही डेटा अॅक्सेस केला जाणार नाही. यामुळे आता स्वतःची क्रेडिट हिस्ट्री एका ठिकाणी सहज तपासता येते..BHIM हे भारतात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे UPI अॅप आहे, जे शहरांसह ग्रामीण भागातही लोकप्रिय आहे. हे अॅप 15 पेक्षा अधिक भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये फॅमिली मोड आणि स्पेंडिंग अॅनालिटिक्ससारखे अनेक उपयुक्त फीचर्स दिले आहेत.