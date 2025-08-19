Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी

ऑगस्ट 2025 मध्ये SBI, HDFC, PNB, BoB आणि IOB या प्रमुख बँकांनी MCLR व्याजदरात कपात केली आहे. यामुळे MCLR शी जोडलेल्या होम लोन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, EBLR शी जोडलेल्या ग्राहकांसाठी EMI फक्त RBI च्या रेपो रेट बदलावर अवलंबून राहील..Home Loan Latest Interest Rates: जर तुम्ही होम लोन फेडत असाल आणि दर महिन्याच्या EMI मुळे त्रस्त असाल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील प्रमुख बँका – SBI, HDFC बँक, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) यांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. याचा थेट फायदा ग्राहकांच्या EMI वर होणार आहे..SBI ने दिली सवलतदेशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI ने आपल्या MCLR मध्ये 5 बेसिस पॉईंटपर्यंत कपात केली आहे. त्यामुळे आता SBI चा MCLR 7.9% ते 8.85% दरम्यान राहील. या नवीन दरांना 15 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलात आणण्यात आले आहे..HDFC बँकेचा निर्णयप्रायव्हेट सेक्टरमधील सर्वात मोठी HDFC बँक देखील या यादीत आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून HDFC चा MCLR 8.55% ते 8.75% दरम्यान निश्चित केला आहे. हे दर 7 ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत..बँक ऑफ बडोदाची कपातबँक ऑफ बडोदा ने 12 ऑगस्टपासून आपल्या दरांमध्ये बदल केले आहेत. बँकेचा ओव्हरनाईट MCLR 8.10% वरून 7.95% करण्यात आला आहे. एका महिन्याचा MCLR 8.30% वरून 7.96% वर आणण्यात आला असून, तीन आणि सहा महिन्यांच्या दरांमध्येही थोडी कपात झाली आहे..PNB चे नवे दरPNB ने सर्वप्रथम 1 ऑगस्टलाच आपल्या MCLR मध्ये 5 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. आता त्याचा ओव्हरनाईट MCLR 8.15 % तर एका वर्षाचा MCLR 8.85% आणि तीन वर्षांचा MCLR 9.15 % असा निश्चित केला आहे..IOB नेही दिला दिलासाइंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) ने 15 ऑगस्टपासून नवे दर लागू केले आहेत. आता त्यांचा ओव्हरनाईट MCLR 8.05% आणि वन-इयर MCLR 8.9% इतका आहे..IPO Update: गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी! आज 5 मोठे आयपीओ उघडणार; जाणून घ्या प्राईज बँड .कॅनरा बँक मात्र स्थिरयाउलट कॅनरा बँकेने या वेळी कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांना EMI मध्ये दिलासा मिळणार नाही..MCLR चे महत्त्वMCLR म्हणजे Marginal Cost of Funds Based Lending Rate. हे दर बँका आपल्या फ्लोटिंग रेट लोनवर – जसे होम लोन, पर्सनल लोन किंवा कार लोन – व्याजदर ठरवण्यासाठी वापरतात. जेव्हा बँका MCLR कमी करतात, तेव्हा ग्राहकांची EMI कमी होऊ शकतो किंवा लोन कालावधी कमी होऊ शकतो..Dmart Thefts: खरेदी कमी, चोरी जास्त, डीमार्टमध्ये सर्वात जास्त चोरी कोणत्या वस्तूंची होते?.कोणाला होणार फायदा?ऑगस्ट 2025 मध्ये व्याजदरांमध्ये झालेल्या कपातीचा थेट फायदा त्या ग्राहकांना होईल, ज्यांचे लोन MCLR शी जोडलेले आहेत. मात्र, ज्यांचे लोन EBLR (External Benchmark Lending Rate) शी निगडीत आहेत, त्यांच्या EMI मध्ये बदल फक्त RBI रेपो रेट बदलल्यावरच दिसेल..FAQsप्रश्न 1: कोणत्या बँकांनी व्याजदर कमी केले आहेत?उत्तर: SBI, HDFC, PNB, बँक ऑफ बडोदा आणि IOB यांनी MCLR व्याजदर कमी केले आहेत.प्रश्न 2: EMI वर याचा कसा परिणाम होईल?उत्तर: होम लोन MCLR शी जोडलेले असल्यास EMI कमी होईल किंवा लोनची मुदत कमी होईल.प्रश्न 3: EBLR लोन धारकांना फायदा होईल का?उत्तर: EBLR शी जोडलेल्या लोनधारकांना फक्त RBI रेपो रेट कमी केल्यावरच फायदा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.