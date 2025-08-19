Personal Finance

Home Loan: तुमच्या होम लोनचा EMI कमी होणार; 'या' मोठ्या बँकांनी व्याजदर केले कमी, पाहा यादी

Home Loan Latest Interest Rates: देशातील प्रमुख बँका – SBI, HDFC बँक, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) यांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत.
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • ऑगस्ट 2025 मध्ये SBI, HDFC, PNB, BoB आणि IOB या प्रमुख बँकांनी MCLR व्याजदरात कपात केली आहे.

  • यामुळे MCLR शी जोडलेल्या होम लोन ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.

  • मात्र, EBLR शी जोडलेल्या ग्राहकांसाठी EMI फक्त RBI च्या रेपो रेट बदलावर अवलंबून राहील.

Home Loan Latest Interest Rates: जर तुम्ही होम लोन फेडत असाल आणि दर महिन्याच्या EMI मुळे त्रस्त असाल, तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील प्रमुख बँका – SBI, HDFC बँक, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) यांनी आपल्या कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत. याचा थेट फायदा ग्राहकांच्या EMI वर होणार आहे.

