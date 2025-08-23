Personal Finance

Car Prices: फक्त काही दिवस थांबा! गाड्या 1.5 लाखांनी स्वस्त होणार? काय आहे कारण?

GST Rate Cut: सरकारकडून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटी सुधाराच्या नव्या प्रस्तावाला मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) मंजुरी दिली असून अंतिम निर्णय सप्टेंबर 3-4 रोजी घेतला जाणार आहे.
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  • सरकारच्या नव्या GST सुधारामुळे गाड्या व दुचाकींच्या किमती 1.4 लाखांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता.

  • छोट्या कारवर जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता, तर मोठ्या वाहनांवर 50% वरून 40% पर्यंत घट अपेक्षित.

  • या निर्णयामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये 5–10% मागणी वाढेल आणि ग्राहकांना EMIमध्ये मोठा दिलासा मिळेल.

GST Rate Cut: सणासुदीच्या काळात सरकारकडून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटी सुधाराच्या नव्या प्रस्तावाला मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) मंजुरी दिली असून अंतिम निर्णय सप्टेंबर 3-4 रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.

