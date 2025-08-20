HBA Scheme: तुम्ही होम लोनचा हप्ता भरू शकत नाहीत? सरकारकडून मिळतेय 25 लाख रुपयांची मदत

केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) योजनेअंतर्गत कमी व्याजदरावर घरासाठी कर्ज सुविधा देते. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये किंवा 34 महिन्यांच्या बेसिक सॅलरीइतका अॅडव्हान्स मिळू शकतो. पती-पत्नी दोघे सरकारी सेवेत असतील तर मिळून 50 लाख रुपये पर्यंतचा लाभ मिळू शकतो..HBA Scheme Benefits: जर तुम्ही सरकारी नोकर असाल आणि बँकेकडून घेतलेल्या होम लोनच्या हप्त्यामुळे त्रस्त असाल, तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) या विशेष योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत देते. या योजनेमुळे कर्मचारी स्वतःचे घर बांधू शकतात, नवीन घर खरेदी करू शकतात किंवा महागड्या व्याजाचे जुने होम लोन कमी व्याजदरावर फेडू शकता..किती अॅडव्हान्स मिळू शकतो?या योजनेत सरकार कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये पर्यंत अॅडव्हान्स देते. मात्र अट अशी आहे की ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या 34 महिन्यांच्या बेसिक सॅलरीइतकी किंवा 25 लाखांपैकी जे कमी असेल तेवढीच दिली जाईल. उदाहरणार्थ, तुमच्या पगाराच्या हिशोबाने 20 लाख होत असतील तर तुम्हाला 20 लाखच मिळतील..Gold Silver Price Today: फक्त 'या' कारणांमुळे सोन्याचे भाव कोसळले; आज काय आहे 24 कॅरेचा भाव?.घरामध्ये दुरुस्ती, नवीन मजला बांधणे किंवा अतिरिक्त खोली जोडण्यासाठीदेखील या योजनेतून 10 लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळू शकते. विशेष म्हणजे, जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील, तर दोघांनाही वेगवेगळा अॅडव्हान्स मिळू शकतो. म्हणजेच एकाच कुटुंबाला एकूण 50 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळू शकतो..कशासाठी वापरू शकता ही रक्कम?नवीन घर बांधण्यासाठीआधी घेतलेले महागडे होम लोन फेडण्यासाठीघराची दुरुस्ती किंवा विस्तार करण्यासाठीजमीन खरेदीसाठी आणि बांधकाम खर्चासाठी.HDFC Bank Alert: HDFC ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी; बँकेच्या अत्यावश्यक सेवा दोन दिवस बंद राहणार.कोण पात्र आहेत?ही योजना सध्या फक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. बेसिक पगारासोबत काही भत्तेही या गणनेत धरले जातात. उदा. डॉक्टरांना मिळणारा नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाउंस किंवा फॅमिली पेन्शन देखील या हिशोबात धरली जाते..व्याजदर किती आहे?या योजनेत व्याजदर बाजारभावाप्रमाणे बदलत नाही तर तो फिक्स्ड 7.44 % वार्षिक आहे. बाजारातील इतर होम लोनच्या तुलनेत हा दर खूपच कमी आहे. त्यामुळे दीर्घकाळात कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होतो आणि हप्ते भरताना मासिक बजेटवर ताण येत नाही..मराठीप्र. 1: हाउस बिल्डिंग अॅडव्हान्स योजना कोणासाठी आहे?-ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.प्र. 2: या योजनेत किती रक्कम मिळू शकते?जास्तीत जास्त 25 लाख रुपये किंवा 34 महिन्यांच्या बेसिक पगाराइतकी रक्कम.प्र. 3: व्याजदर किती आहे?फिक्स्ड व्याजदर फक्त 7.44 % वार्षिक आहे.प्र. 4: पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील तर काय?दोघांनाही वेगवेगळा अॅडव्हान्स मिळतो; म्हणजेच एकत्रित 50 लाखांपर्यंत मिळू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.