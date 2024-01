Interim Budget 2024: अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर होणार नाही; काय आहे कारण?

आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?

देशाच्या आर्थिक स्थितीचे वर्णन करण्यासाठी, वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी ते सादर केले जाते. भारतातील पहिले आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आले. तेव्हापासून 1964 पर्यंत देशाचे आर्थिक सर्वेक्षण आणि अर्थसंकल्प एकत्र सादर केले जात होते. (What is an Economic Survey?)