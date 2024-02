Personal Finance

Budget 2024 Electricity: येत्या 5 वर्षात 2 कोटी घरे, 300 युनिट मोफत वीज...; अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

2 crore houses, 300 units of free electricity in next 5 years: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पादरम्यान मोठी घोषणा केली. त्या म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत तीन कोटी घरे बांधण्यात आली असून पुढील 5 वर्षांत आणखी 2 कोटी घरे बांधली जातील.