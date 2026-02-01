Personal Finance

Budget 2026 चे धक्कादायक आकडे! सरकारचा खर्च 49.6 लाख कोटी, कमाई किती? अर्थमंत्र्याची मोठी माहिती!

Budget 2026 Explained: Revenue, Expenditure, Fiscal Deficit, and Economic Impact: बजेट 2026 मध्ये केंद्र सरकारने किती महसूल जमा केला, कुठे केला खर्च, कर्ज-जीडीपी अंतर कसे कमी झाले आणि राज्यांना किती निधी मिळणार याचा सविस्तर आढावा
What’s Really Behind the Budget 2026 Numbers? Government Spending and Revenue Explained

What’s Really Behind the Budget 2026 Numbers? Government Spending and Revenue Explained

esakal

Sandip Kapde
Updated on

केंद्र सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या या बजेटमध्ये सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या तपशीलवार माहितीचा समावेश आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) यांच्यातील फरक आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ही प्रगती आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने सकारात्मक मानली जात आहे, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल.

Loading content, please wait...
Budget
nirmala sitharaman
Budget 2026

Related Stories

No stories found.