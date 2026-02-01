Budget 2026 चे धक्कादायक आकडे! सरकारचा खर्च 49.6 लाख कोटी, कमाई किती? अर्थमंत्र्याची मोठी माहिती!

केंद्र सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या या बजेटमध्ये सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाच्या तपशीलवार माहितीचा समावेश आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) यांच्यातील फरक आता लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ही प्रगती आर्थिक स्थिरतेच्या दृष्टीने सकारात्मक मानली जात आहे, ज्यामुळे देशाच्या विकासाला गती मिळेल..करांमधून सरकारला २६.७ लाख कोटी रुपयांचा महसूलअर्थमंत्र्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी करांमधून सरकारला २६.७ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. याशिवाय, इतर स्रोतांमधून ३४ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी जमा झाला आहे. दुसरीकडे, एकूण खर्च ४९.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यात भांडवली खर्चाचा मोठा हिस्सा आहे, जो ११ लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. हा भांडवली खर्च पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि विकास प्रकल्पांवर केंद्रित आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल..आणखी महत्त्वाकांक्षी योजनापुढील आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सरकारने आणखी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या आहेत. अर्थमंत्र्यानी सांगितले की, या वर्षी कर्जातील तूट ३६.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. एकूण खर्च ५३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. ही वाढ विकासाच्या विविध क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. राजकोषीय तुटीच्या भरपाईसाठी सरकार बाजारातून कर्ज उभारण्याची योजना आखत आहे. यामुळे आर्थिक संतुलन राखण्यात मदत होईल आणि विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल..राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचाही उल्लेखबजेटमध्ये राज्य सरकारांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचाही उल्लेख आहे. १६ व्या वित्त आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला होता, आणि त्यातील शिफारशी सरकारने पूर्णपणे स्वीकारल्या आहेत. परिणामी, २०२६-२७ या वर्षात राज्यांना १.४ लाख कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात येणार आहे. हा निधी प्रामुख्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासासाठी वापरला जाईल. यात रस्ते, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर आर्थिक वाढ होईल..Tourisms Budget 2026: पर्यटन क्षेत्रासाठी निर्मला सीतारामन यांची खास घोषणा! भारताला वैद्यकीय पर्यटन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार .अर्थव्यवस्था अधिक मजबूतकर्ज आणि जीडीपीमधील कमी झालेल्या अंतरामुळे अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत असल्याचे दिसते. महसूल गोळा करण्यात मिळालेल्या यशामुळे खर्च वाढवणे शक्य झाले आहे. भांडवली खर्चावर भर देऊन सरकारने उत्पादक क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक वाढ अपेक्षित आहे..पुढील वर्षासाठी जाहीर केलेल्या खर्चात वाढपुढील वर्षासाठी जाहीर केलेल्या खर्चात वाढ दिसते, ज्यामुळे विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. राजकोषीय तुटीसाठी बाजारातील कर्ज हे पारंपरिक पद्धत आहे, पण यात जोखीमही आहे. तरीही, सरकारने या माध्यमातून संतुलन साधण्याचे आश्वासन दिले आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित राज्यांना दिला जाणारा निधी संघराज्यीय व्यवस्थेला बळकटी देईल. ग्रामीण आणि शहरी विकासासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरेल..Union Budget 2026 : अर्थमंत्र्यांनी चंदन, नारळ, काजू, शेंगदाणे आणि बदाम याबद्दल काय म्हटले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.