Business Idea: पावसाळ्यात कमाईची मोठी संधी! फक्त 5,000 रुपयांपासून सुरू करा हे 10 फायदेशीर व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत मोठी कमाई

Business Idea: देशभरात सध्या पावसाळा सुरू झाला असून अनेक भागांत जोरदार पावसाची हजेरी लागली आहे. मात्र पावसाळा हा केवळ हवामानातील बदल नसून अनेक व्यवसायांसाठी सुवर्णसंधीही ठरतो. त्यामुळे जर तुम्ही कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर पावसाळ्यात या 10 व्यवसायांमधून चांगला नफा मिळवता येऊ शकतो..1. फूड कार्ट किंवा क्लाउड किचनपावसाळ्यात गरमागरम भजी, वडे, चहा, चाट, उकडलेले पदार्थ यांसारख्या पदार्थांची मोठी मागणी असते. त्यामुळे यात 20,000 टे 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून तुम्ही चांगली कमाई करू शकता. जात सीझन चांगला झाला तर सेल पण दुप्पट होऊ शकतो. त्यामुळे कमी खर्चात फूड कार्ट किंवा क्लाउड किचन सुरू करता येऊ शकते.2. रेनकोट आणि छत्री विक्रीमान्सूनमध्ये रेनकोट, छत्री आणि पावसाळी साहित्याची मोठी मागणी असते. त्यामुळे जर तुम्ही घाऊक दरात माल खरेदी करून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन विकला तर चांगली कमाई होईल. यात तुम्ही 10 हजारांची कमीत कमी गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरू करू शकता..Gold Rate Today: सोनं 5 हजारांनी महागलं! सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; मुंबई-पुण्यात 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा भाव किती?.3. मोबाईल आणि बॅगसाठी वॉटरप्रूफ कव्हरपावसाळ्यात मोबाईल, लॅपटॉप भिजण्याची शक्यता जास्त असते. परिणामी या काळात मोबाइल आणि बॅग सुरक्षित ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ कव्हरची मागणी वाढते. त्यामुळे केवळ 5,000 रुपयांची गुंतवणूक करून हा व्यवसाय सुरू करता येतो.4. रेनप्रूफ फुटवेअरपावसाळ्यात आपण रोज ज्या चपला किंवा बूट वापरतो ते भिजतात आणि वास मारायला सुरुवात करतात. त्यामुळे अशा वेळी रबर सँडल, गमबूट आणि वॉटरप्रूफ शूज यांची मागणी वाढते. 10 ते 20 हजारांची गुंतवणूक करून यातून चांगला नफा मिळू शकतो..5. नर्सरी आणि गार्डनिंग व्यवसायपावसाळा हा झाडे लावण्यासाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो. त्यामुळे अनेक लोक या काळात झाडे लावतात. त्यासाठी रोपे, कुंड्या, खत आणि बागकाम साहित्य यांची मागणी वाढते. त्यामुळे एक 10 ते 20 हजार रुपयांची कमीत कमी गुंतवणूक करून हा व्यवसाय सुरू करता येतो. तसेच हा वयसे 12 महिने चालणार असल्याने शाश्वत उत्पन्न मिळत राहील.6. होम डिलिव्हरी सेवापावसामुळे अनेक लोक घराबाहेर पडणे टाळतात. त्यामुळे किराणा, रोजचं भाजीपाला, औषधे किंवा जेवण घरपोच मिळणायसाठी ऑनलाइन होम डिलिव्हरीचा पर्याय शोधतात. त्यामुळे जर तुमच्याकडे 2 चाकी गाडी असेल तर इतर कोणतीही गुंतवणूक न करता यात नियमित उत्पन्न मिळवता येते..7. बाइक वॉशिंग आणि डिटेलिंगपावसाळ्यात वाहनांवर चिखल आणि घाण साचते. त्यामुळे वाहन खराब होऊ नये म्हणून बाइक धुणे, पॉलिश करणे यांची मागणी वाढते. तसेच हा व्यवसाय 12 महिने चालणार असल्याने यातील गुंतवणूक फायद्याची ठरते. यात 20 ते 50 हजारांची गुंतवणूक करून व्यवसाय सुरू करता येतो.8. लॉन्ड्री आणि ड्राय क्लिनिंग सेवापावसाळ्यात कपडे वाळण्यास वेळ लागतो. तसेच लवकर वाळत नसल्याने कपडे वायस मारतात. त्यामुळे लॉन्ड्री आणि ड्राय क्लिनिंग सेवांना मोठी मागणी वाढते. अशा वेळी कमीत कमी 20 हजारांची गुंतवणूक करून हा व्यवसाय सुरू केल्यास मोठी कमाईची शक्यता आहे. शिवाय 12 महिने चालणार हा व्यवसाय आहे..9. वॉटरप्रूफिंग सेवापावसाळ्यात घर, दुकान किंवा कार्यालयांमध्ये गळती आणि ओलाव्याच्या समस्या निर्माण होतात. अशा ठिकाणी वॉटरप्रूफिंग आणि दुरुस्तीची देणाऱ्या सेवांची मागणी वाढते. त्यामुळे थोडे कौशल्य असेल तर 30 हजार ते 1 लाखाची गुंतवणूक करून हा व्यवसाय सुरू करता येतो.10. जनरेटर आणि वॉटर पंप भाड्याने देणेजर जनरेटर आणि वॉटर पंप असेल तर ते भाड्याने देता येते. पावसाळ्यात तसेच अतिवृष्टी किंवा वीजपुरवठ्यातील अडचणींमुळे जनरेटर आणि वॉटर पंप बंद पडतात अशा वेळी भाड्याने मिळणाऱ्या जनरेटर आणि वॉटर पंपची मागणी वाढते. त्यामुळे हे उपकरण भाड्याने देण्याचा व्यवसायही फायदेशीर ठरू शकतो..Success Story: रोज 3 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकायचा! आज वडापाव विकून कमावतो लाखो रुपये; मराठी तरुणाने कसा उभारला व्यवसाय?.किती गुंतवणूक लागेल?या व्यवसायांची सुरुवात साधारणपणे 10,000 ते 1 लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीत करता येते. काही व्यवसायांसाठी अधिक भांडवलाची आवश्यकता असली तरी योग्य नियोजन आणि मेहनतीच्या जोरावर ते पुढे मोठ्या व्यवसायात रूपांतरित करता येऊ शकतात. मान्सूनमध्ये लोकांच्या गरजा ओळखून योग्य व्यवसाय निवडल्यास कमी खर्चात चांगला नफा कमावण्याची संधी मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.