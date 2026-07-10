Personal Finance

Business Idea: पावसाळ्यात कमाईची मोठी संधी! फक्त 5,000 रुपयांपासून सुरू करा हे 10 फायदेशीर व्यवसाय; कमी गुंतवणुकीत मोठी कमाई

10 Small Businesses Idea: पावसाळा फक्त थंडावा नाही, तर कमाईची मोठी संधीही घेऊन येतो. फक्त 5,000 रुपयांपासून सुरू करता येतील हे 10 व्यवसाय, जे कमी गुंतवणुकीत चांगला नफा देऊ शकतात.
Monsoon Money-Making Ideas

Business Idea: Start These 10 Monsoon Businesses with Just ₹5,000 and Earn Big in 2026!

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Business Idea: देशभरात सध्या पावसाळा सुरू झाला असून अनेक भागांत जोरदार पावसाची हजेरी लागली आहे. मात्र पावसाळा हा केवळ हवामानातील बदल नसून अनेक व्यवसायांसाठी सुवर्णसंधीही ठरतो. त्यामुळे जर तुम्ही कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर पावसाळ्यात या 10 व्यवसायांमधून चांगला नफा मिळवता येऊ शकतो.

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