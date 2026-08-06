Personal Finance

Business Success Story: दुबईची 10 वर्षांची नोकरी सोडली, आज मुघलकालीन कलेतून उभारला कोट्यवधींचा लक्झरी ब्रँड

Luxury Business Story: दुबईतील 10 वर्षांची उच्च पगाराची नोकरी सोडून एका इंजिनिअरने पारंपरिक मुघलकालीन हस्तकलेला आधुनिक लक्झरी ब्रँडमध्ये रूपांतरित केलं. आज त्याच्या उत्पादनांची मागणी भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि आलिशान हॉटेल्सपर्यंत पोहोचली आहे.
Business Success Story

He Quit a 10-Year Dubai Job to Build a Luxury Brand Inspired by Mughal Heritage

Esakal

Vinod Dengale
Updated on

Business Story: मुघल आणि नवाबांच्या राजवाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आलिशान धातूच्या वस्तू आजही अनेकांना आकर्षित करतात. आजच्या काळात हीच ऐतिहासिक परंपरा आधुनिक स्वरूपात जिवंत ठेवण्याचे काम उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादचे इब्ने अहमद करत आहेत.

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