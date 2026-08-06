Business Success Story: दुबईची 10 वर्षांची नोकरी सोडली, आज मुघलकालीन कलेतून उभारला कोट्यवधींचा लक्झरी ब्रँड

Business Story: मुघल आणि नवाबांच्या राजवाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आलिशान धातूच्या वस्तू आजही अनेकांना आकर्षित करतात. आजच्या काळात हीच ऐतिहासिक परंपरा आधुनिक स्वरूपात जिवंत ठेवण्याचे काम उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादचे इब्ने अहमद करत आहेत. .न्यूज 18 च्या वृत्तानुसार, दुबईतील तब्बल 10 वर्षांची उच्च पगाराची नोकरी सोडून इब्ने अहमद यांनी आपल्या कुटुंबाच्या पारंपरिक हस्तकला व्यवसायाला त्यांनी आधुनिक स्वरूप दिले. आज त्यांच्या 'सफीना हँडक्राफ्ट' या ब्रँडची उत्पादने भारतासह परदेशातील लक्झरी हॉटेल्स, हेरिटेज पॅलेस आणि प्रीमियम ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत..UPI Payment Charges: 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट केल्यास चार्ज लागणार? RBI गव्हर्नरांची मोठी माहिती.इंजिनीअर बनला व्यवसायिक इब्ने अहमद यांचे शिक्षण भोपाळमध्ये झाले. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर दुबईमध्ये नोकरी स्वीकारली. जवळपास दहा वर्षे त्यांनी परदेशात काम केले आणि त्यांना मोठा पगारही मिळत होता. मात्र 2020 मध्ये कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे ते भारतात परतले आणि याच काळात त्यांनी आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला.त्यांनी पुन्हा दुबईला न जाता आपल्या कुटुंबाच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या हस्तकला व्यवसायात उतरायचे ठरवले. सुरुवातीला कुटुंबाने या निर्णयाला विरोध केला. स्थिर करिअर सोडणे योग्य नसल्याचे त्यांना वाटत होते. तरीही इब्ने अहमद आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले..परंपरेला आधुनिकतेची जोडमुरादाबाद हे पितळ आणि धातूवरील हस्तकलेसाठी प्रसिद्ध शहर आहे. इब्ने अहमद यांनी पारंपरिक कलेला आधुनिक डिझाइनची जोड देत लक्झरी होम डेकोर आणि किचन डेकोर वस्तू तयार करण्यास सुरुवात केली. तसेच पितळेच्या वस्तूंवर सिल्वर कोटिंग करून त्यांना राजेशाही स्वरूप दिले जाते. मुघल आणि नवाबांच्या काळात वापरल्या जायच्या तश्या सजावटी वस्तू, भांडी आणि इंटेरिअर डेकोरसारख्या अनेक डिझाइन्स त्यांनी पुन्हा बनविल्या. त्यामुळे या वस्तूंना हेरिटेज आणि प्रीमियम असा वेगळाच दर्जा मिळाला आहे..4 हजारांपासून 4 लाखांपर्यंतची उत्पादनेत्यांच्या ब्रँडअंतर्गत तयार होणाऱ्या उत्पादनांची किंमत 4,000 ते 4 लाखांपर्यंत आहे. ही उत्पादने मुख्यतः लक्झरी हॉटेल्स, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, राजवाडे, आलिशान बंगले आणि उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांकडून खरेदी केली जातात. भारतातील ग्राहकांबरोबरच त्यांच्या उत्पादनांची निर्यात ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि इतर देशांमध्येही केली जाते..सध्या इब्ने अहमद विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होत आहेत. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित वर्ल्ड गिफ्ट एक्सपो 2026 मध्येही त्यांनी आपल्या ब्रँडची उत्पादने सादर केली आहेत. या प्रदर्शनांमुळे देश-विदेशातील खरेदीदारांपर्यंत त्यांचा ब्रँड पोहोचत आहे..Gold Rate Today: 2 दिवसांत सोनं 57,100 रुपयांनी महागलं! तुमच्या शहरातील आजचा ताजा भाव पाहा.'सफीना हँडक्राफ्ट' या ब्रँडच्या माध्यमातून इब्ने अहमद यांनी पारंपरिक भारतीय हस्तकलेला आधुनिक बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. परदेशातील सुरक्षित नोकरी सोडून आपल्या वडिलोपार्जित व्यवसाय करत आज त्यांनी स्वतः ची ओळख तर निर्माण केलीच सोबत शेकडो लोकांना सोजगरी दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा हा व्यवसाय आज अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.