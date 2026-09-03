Business Success Story: यूट्यूब ठरला गुरु! व्हिडिओ बघून शिकला सँडविच, आता वर्षाला कमावतो कोट्यवधी

Harihar Sandwich Business Abhishek Sahoo: व्यवसाय पहिल्या प्रयत्नात यश मिळेलच असं नाही. मात्र तुमच्याकडे जिद्द अन् सतत नवीन शिकण्याची इच्छा असेल आणि मेहनत करणार असाल तर मोठं यश मिळवता येतं. मध्यप्रदेशातील भोपाळमधील अभिषेक साहू यांनी ही गोष्ट सिद्ध केली आहे. अवघ्या 30 हजार रुपयांच्या कर्जातून त्यांनी सँडविचचा व्यवसाय सुरू केला आणि आज हाच व्यवसाय महिन्याला तब्बल 25 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे..अपयशी सुरुवातअभिषेक साहू यांनी सुमारे 15 वर्षांपूर्वी भोपाळमध्ये सायबर कॅफे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा व्यवसाय फार काळ टिकला नाही आणि अवघ्या एका वर्षात त्यांना तो बंद करावा लागला. पण पहिल्या व्यवसायातील अपयशामुळे ते थांबले नाहीत. यानंतर त्यांनी पूर्णपणे वेगळ्या क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. यूट्यूबवर बघून त्यांनी सँडविच व्यवसायाची सुरुवात केली..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! महाराष्ट्रात 22 कॅरेट, 18 कॅरेट अन् 24 कॅरेट सोनं कितीला मिळतंय?.यूट्यूब ठरला गुरुनवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सॅंडविच बनवण्याचा अनुभव नसतानाही त्यांनी यूट्यूबच्या माध्यमातून हे कौशल्य शिकण्यास सुरुवात केली. विविध व्हिडिओ पाहून सँडविच बनवण्याची पद्धत समजून घेतली. स्वतःला योग्य प्रकारे सॅंडविच बनवता येत असल्याचा विश्वास आल्यानंतर त्यांनी छोट्या हातगाडीवर व्यवसाय सुरू केला. पोो नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला फक्त 30 हजार रुपयांचं कर्ज घेतलं आणि व्यवसायाला सुरुवात केली..'हरिहर सँडविच'News 18 हिंदीच्या रीपोर्टसनुसार, अभिषेक यांनी आपल्या व्यवसायाला 'हरिहर सँडविच' असं नाव दिलं. सुरुवातीला हा व्यवसाय अगदी छोट्या स्तरावर होता. मात्र चव आवडू लागल्याने ग्राहकांची संख्या हळूहळू वाढू लागली. ग्राहक वाढत गेले तसतसा अभिषेक यांनी व्यवसायाचा विस्तार केला. सोशल मीडियावर त्यांच्या सँडविचची चर्चा सुरू झाल्यानंतर व्यवसायाला आणखी मोठी प्रसिद्धी मिळाली. आज त्यांच्या दुकानात ग्राहकांना सॅंडविचसाठी 30 ते 50 मिनिटांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र चवीसाठी ग्राहक ही प्रतीक्षा करण्यासही तयार असतात..3 कोटींचा बिझनेसअभिषेक यांच्या व्यवसायाची मागणी एवढी वाढली की आठवड्याच्या सामान्य दिवसांत सुमारे 600 सँडविचविकले जातात. तर वीकेंडला जवळपास 1,000 सँडविच विकले जातात. रीपोर्टसनुसार त्यांच्या व्यवसायाचा मासिक टर्नओव्हर सुमारे 25 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं जात आहे. मासिक 25 लाख रुपयांचा टर्नओव्हर म्हणजे वर्षभरात हा आकडा जवळपास 3 कोटी रुपयांपर्यंत जातो..एका अपयशी व्यवसायातून न खचता न यूट्यूबसारख्या मोफत डिजिटल माध्यमाचा वापर करून नवीन कौशल्य आत्मसात केलं आणि फक्त 30 हजार रुपयांच्या भांडवलातून व्यवसाय सुरू केला. आज तोच व्यवसाय त्यांच्यासाठी लाखों रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देत आहे. त्यामुळे त्यांचा प्रवास अनेक छोट्या उद्योजकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.