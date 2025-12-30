Car Insurance : अपघातानंतर खर्चाची टेन्शन नको आहे? मग गाडीचा इन्शुरन्स काढताना फक्त हे एक काम नक्की करा

Car Sefty Insurance : तुम्ही जर गाडी वापरात असाल तर तिचा इन्शुरन्स काढणे ही केवळ गरजच नसून तुमच्यावरील कायदेशीर बंधनही आहे. समजा, तुम्ही इन्शुरन्स काढलाही तरी तुम्हाला हे माहिती आहे का की अपघातानंतर इन्शुरन्स क्लेम करताना अनेकदा संपूर्ण रक्कम मिळत नाही? यामागचे मुख्य कारण आहे 'घसारा' (Depreciation). तुमची गाडी जशी जुनी होत जाते, तशी तिच्या पार्ट्सची किंमत कमी होत जाते आणि त्यामुळे तुमच्या क्लेमची रक्कमही घटते. अशावेळी तुमच्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो 'झिरो डेप कव्हर' (Zero Dep Cover). .Zero Dep Cover म्हणजे काय?झिरो डेप कव्हरला 'झिरो डेप्रीसिएशन इन्शुरन्स' असेही म्हटले जाते. हा एक अॅड-ऑन कव्हर आहे, जो गाडीच्या पार्ट्सवर होणारा घसारा पूर्णपणे काढून टाकतो. सामान्यतः इन्शुरन्स क्लेमच्या वेळी प्लास्टिक, रबर, फायबर आणि मेटल पार्ट्सच्या किमतीत कपात केली जाते. मात्र झिरो डेप कव्हर असल्यास ही कपात होत नाही आणि दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च इन्शुरन्स कंपनी उचलते. त्यामुळे हा एक असा अॅड-ऑन आहे, जो नुकसान झाल्यावर तुमच्या खिशाला मोठा फटका बसू देत नाही..Bharat Taxi Launch : झिरो कमिशनसोबत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा लॉन्च; मिळणार अल्प दरात राइड्स, जाणून घ्या दर आणि बुकिंग प्रक्रिया.झिरो डेप कव्हरचे फायदे१. पूर्ण क्लेम रक्कमअपघातात गाडीचे जेवढे नुकसान झाले असेल, त्याची पूर्ण भरपाई मिळते. पार्ट्सच्या किमतीत कोणतीही कपात होत नाही.२. नवीन गाडीसाठी उत्तमनवीन गाडी घेतल्यावर लगेचच घसारा लागू होतो. झिरो डेप कव्हर सुरुवातीच्या काही वर्षांत गाडीला जास्त संरक्षण देतो.३. महागड्या दुरुस्तीपासून दिलासाआजकाल गाड्यांचे पार्ट्स खूप महाग झाले आहेत. झिरो डेप कव्हर असल्यास दुरुस्तीचा खर्च तुमच्या खिशातून जात नाही.४. टेन्शन-फ्री ड्रायव्हिंगया अॅड-ऑन इन्शुरन्समुळे अपघातानंतर किती पैसे स्वतःला भरावे लागतील याची चिंता राहत नाही. त्यामुळे तुमचा आर्थिक ताण कमी होतो..'झिरो डेप कव्हर' कोणासाठी गरजेचा?नवीन गाडी खरेदी करणारेमहागडी किंवा लक्झरी कार असलेले मालकनवीन ड्रायव्हर्स (ज्यांना अनुभव कमी आहे)जिथे अपघाताचा धोका जास्त असतो अशा ठिकाणी गाडी चालविणारे .ITR Return : आयकर विभागाचा करदात्यांना इशारा! 31 डिसेंबरनंतर थेट 5,000 दंड; ITR मध्ये चूक असेल तर आत्ताच हे करा.'झिरो डेप कव्हर' मुळे प्रीमियम वाढतो का?हो, झिरो डेप कव्हर घेतल्यास इन्शुरन्स प्रीमियम थोडा वाढतो. मात्र तो खर्च मिळणाऱ्या सुरक्षेच्या तुलनेत खूपच कमी असतो. विशेषतः नवीन गाडीसाठी हा एक स्मार्ट निर्णय मानला जातो. त्यामुळे,थोडा प्रीमियम जास्त गेला तरी त्यातून मिळणारा रिटर्न खूप मोठा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.