DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महागाई भत्ता वाढणार? आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय प्रस्तावित

Government Employee: ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महगाई भत्त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय होऊ शकतो. 'इंडिया टूडे'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे..केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृ्त्तीवेतनधारक यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तातावर मंत्रिडमंडळ बैठकीमध्ये विचार होण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हा महागाई भत्ता पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ जुलैपासून लागू होईल. या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे..फिलिपिन्समध्ये भूकंपाने विध्वंस! इमारती कोसळल्या, ६० जणांचा मृत्यू; धक्कादायक VIDEO VIRAL.केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता लागू केल्यानंतर राज्य सरकारदेखील तोच निर्णय घेऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा लाभ देतं. त्यामुळे केंद्रासह राज्याच्या कर्मचाऱ्यांचे डोळे महागाई भत्त्याकडे असतात. आता ऐन दिवाळीपूर्वी महागाई भत्त्यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे..Maratha Reservation: कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या हस्ते 'गॅझेट'चं पूजन; मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र.वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी आणि जुलै या महिन्यात महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. म्हणजे वर्षभरातून दोनवेळा महागाई भत्ता वाढतो. ही वाढ ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीवर आधारित शिफारशींनुसार होते. केंद्राने निर्णय घेतल्याने राज्येदेखील तोच निर्णय लागू करतात..चालू वर्षाच्या सुरुवातीला मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने डीएमध्ये २ टक्क्यांची वाढ कली होती. त्यामुळे मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या ५५ टक्के महागाई भत्ता झाला होता. यापूर्वी महागाई भत्ता ५३ टक्के होता. म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन ५० हजार रुपये असेल तर त्याला २६ हजार ६०० रुपये महागाई भत्ता मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.