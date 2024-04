Centre Steps In As Vistara Crisis Deepens With More Delays, Cancellations Sakal

Personal Finance Vistara Airlines: विस्तारा एअरलाइन्सच्या अडचणी वाढल्या; उड्डाण रद्द केल्याने सरकारने विचारले प्रश्न, काय आहे प्रकरण? Vistara Flight Delay: मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द आणि विलंबामुळे विस्तारा एअरलाइन्सच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसत आहे, सरकारने विस्तारा कडून उड्डाण रद्द करणे आणि विलंब झाल्याबद्दल अहवाल मागवला आहे.