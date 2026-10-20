Bank Law: चेक बाऊन्स झाला तर थेट जेल? एका चुकीमुळे भरावा लागू शकतो दुप्पट दंड; काय सांगतो कायदा?

अॅड. अनुजा इंगळेआजच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये चेक (cheque) म्हणजेच धनादेशाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. मात्र, खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे किंवा बँकेने निश्चित केलेली मर्यादा ओलांडणे यांसारख्या कारणांमुळे धनादेश अनादरित झाल्यास, काही कायदेशीर अटींची पूर्तता झाल्यावर परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत कारवाई करता येते..काय आहे कलम १३८?या कलमामुळे चेकद्वारे पैसे देण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही, तर पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते. मात्र, हा चेक कायदेशीररीत्या वसूल करता येणाऱ्या कर्जाची किंवा देणीची परतफेड करण्यासाठी दिलेला असणे आवश्यक आहे..कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते ?१. धनादेश सादर करणे : धनादेश त्याच्या वैधतेच्या कालावधीत बँकेत जमा करावा. सामान्यतः धनादेशाची वैधता तीन महिने असते.२. बँकेचा मेमो : धनादेश अनादरित झाल्यास बँकेकडून त्याचे कारण नमूद करणारा मेमो मिळतो.३. कायदेशीर नोटीस : बँकेकडून अनादराची माहिती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत धनादेश देणाऱ्याला लेखी मागणी नोटीस पाठवावी लागते.४. रक्कम भरण्याची मुदत : नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत धनादेशाची रक्कम भरण्याची संधी दिली जाते.५. न्यायालयीन तक्रार : निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्यास, कायद्यानुसार कारणस्थिती निर्माण झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत सक्षम न्यायालयात तक्रार दाखल करता येते..चेक बाऊन्स झाल्यास किती शिक्षा?चेक बाऊन्स प्रकरणात न्यायालयात दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, चेकच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.त्यामुळे चेक देण्यापूर्वी खात्यात पुरेसे पैसे आहेत की नाही, हे तपासणे महत्त्वाचे आहेतसेच, चेक स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने चेकची प्रत, बँकेचा मेमो आणि कायदेशीर नोटीस पाठवल्याचे पुरावे जपून ठेवावेत. यामुळे गरज पडल्यास कायदेशीर कारवाई करताना मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.