Citigroup To Cut 20,000 Jobs In Next 2 Years Sakal

Personal Finance Citigroup Layoff: सिटीग्रुपचा मोठा निर्णय! पुढील दोन वर्षात 20 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढणार Citigroup Layoffs: सिटी ग्रुप येत्या दोन वर्षात 20 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणार आहे. चौथ्या तिमाहीत 1.8 अब्ज डॉलरचा तोटा झाल्याची माहिती दिल्यानंतर बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्य वित्तीय अधिकारी मार्क मेसन यांनी सांगितले की, कंपनीचे सध्या जगभरात 2,39,000 कर्मचारी आहेत.