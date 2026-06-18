Credit Card: 21 क्रेडिट कार्ड, तरीही कर्ज नाही! उलट कमावतो 55,000 रुपये; नेमकं काय आहे सीक्रेट?

क्रेडिट कार्ड म्हणजे कर्जाचे जाळे, अशी अनेकांची धारणा आहे. पण एका मराठी फ्रीलान्सरने ही धारणा खोटी ठरवत तब्बल 21 क्रेडिट कार्डांचा वापर करूनही एक रुपयाचे व्याज भरले नाही. उलट, क्रेडिट कार्डवरील कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि विविध ऑफर्सचा स्मार्ट वापर करत तो दरवर्षी 50 ते 55 हजार रुपये कमावत आहे. म्हणजेच दरमहा सुमारे 4 ते 5 हजार रुपयांचा अतिरिक्त फायदा मिळवत आहे. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, प्रणव सखदेव आणि त्यांची पत्नी रमा यांनी योग्य आर्थिक नियोजनाच्या जोरावर क्रेडिट कार्डला खर्चाचे नव्हे तर बचतीचे साधन बनवले आहे..एक चूक ठरली मोठा धडाप्रणव यांनी सांगितले की सुरुवातीला त्यांच्याकडूनही काही चुका झाल्या होत्या. एकदा त्यांनी क्रेडिट लिमिटपेक्षा जास्त खर्च केला आणि त्यांना 'ओव्हर-लिमिट चार्ज' भरावा लागला. त्यानंतर मात्र त्यांनी क्रेडिट कार्ड वापराबाबत कठोर शिस्त पाळण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या मते, आज त्यांच्याकडील सर्व कार्डांची एकत्रित क्रेडिट लिमिट मोठी असल्याने त्यांचा मासिक खर्च हा उपलब्ध लिमिटच्या तुलनेत खूपच कमी राहतो. त्यामुळे त्यांचा क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो कमी राहतो आणि CIBIL स्कोअरही चांगला राहतो..बचतीचे गुपित काय?प्रणव यांच्या मते, क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे वाचवण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आधी खर्चाचे नियोजन आणि नंतर कार्डची निवड. ते आणि त्यांची पत्नी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला संपूर्ण वर्षाच्या खर्चाचे नियोजन करतात. यात किराणा, भाज्या, वीजबिल, मोबाईल रिचार्ज, विमा हप्ते, पेट्रोल, शालेय फी, वैद्यकीय खर्च, पुस्तके आणि इतर सर्व खर्चांचा समावेश असतो. यामुळे त्यांना वर्षभरात कोणत्या प्रकारच्या खर्चासाठी किती पैसे लागतील याचा स्पष्ट अंदाज येतो..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महिन्याभरात सोनं 17 हजारांनी स्वस्त; खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या आजचे ताजे दर.प्रत्येक खर्चासाठी वेगळे कार्डअनेक लोक 'बेस्ट क्रेडिट कार्ड, शोधण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र प्रणवने प्रत्येक खर्चाच्या प्रकारासाठी सर्वाधिक फायदा देणारे कार्ड निवडले. उदाहरणार्थ, किराणा खरेदी आणि ऑनलाइन शॉपिंगसाठी कॅशबॅक देणारी कार्डे वापरली जातात. वीजबिल, पाणीपट्टी, मोबाईल रिचार्ज यांसारख्या युटिलिटी पेमेंटसाठी वेगळ्या कार्डांचा वापर होतो. विमा प्रीमियम भरण्यासाठीही जास्त रिवॉर्ड्स मिळवून देणारे पर्याय निवडले जातात. यामुळे प्रत्येक व्यवहारातून त्यांना जास्तीत जास्त फायदा मिळतो..गिफ्ट कार्ड आणि Amazon Pay चा स्मार्ट वापरप्रणव आणि त्यांच्या पत्नीच्या या नियोजनात गिफ्ट कार्ड्स आणि Amazon Pay बॅलन्सचा वापर हाही महत्त्वाचा भाग आहे. अनेक वेळा ते थेट पैसे भरण्याऐवजी प्रथम क्रेडिट कार्डद्वारे Amazon Pay गिफ्ट कार्ड किंवा इतर व्हाउचर खरेदी करतात. त्यानंतर त्या बॅलन्सचा वापर बिल भरण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी केला जातो. या प्रक्रियेमुळे एका व्यवहारावर दोन ठिकाणी रिवॉर्ड्स मिळू शकतात आणि बचतीचे प्रमाण वाढते..21 कार्डांचा रोज वापर नाहीप्रणव आणि त्यांच्या पत्नीकडे 21 क्रेडिट कार्डे असली तरी ते सर्व कार्डांचा नियमित वापर करत नाहीत. त्यांच्या मते, दैनंदिन खर्चासाठी साधारणपणे 5 ते 6 कार्डेच सक्रिय असतात. उर्वरित कार्डे विशेष सणासुदीच्या ऑफर्स, ई-कॉमर्स सेल किंवा बॅकअपसाठी ठेवली जातात. यात काही कार्डे 'लाइफटाइम फ्री' असल्याने त्यांच्यावर कोणतेही वार्षिक शुल्क लागत नाही..कार्ड व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाची मदतअनेक कार्डे सांभाळणे अवघड असू शकते. त्यामुळे प्रणव विविध डिजिटल साधनांचा वापर करतात. यासाठी सर्व बिलांच्या तारखा, पेमेंट सायकल आणि रिमाइंडर्स ट्रॅक करण्यासाठी ते CRED सारख्या अॅप्सचा वापर करतात असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय Google Sheets आणि Excel च्या मदतीने खर्च, रिवॉर्ड्स आणि कार्ड वापराचा स्वतंत्र हिशोब ठेवला जातो. तसेच यासोबत नियमितपणे आपला CIBIL स्कोअर चेक करतात..वार्षिक शुल्क कसे टाळतात?प्रणव वापरत असलेल्या काही क्रेडिट कार्डांवर वार्षिक शुल्क लागू होते. मात्र ते कार्डांच्या खर्चाच्या अटी पूर्ण करून शुल्क माफी मिळवतात. त्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत त्यांनी कोणत्याही कार्डचे वार्षिक शुल्क भरलेले नाही. कारण प्रत्येक कार्डावर किती खर्च करायचा याचे नियोजन आधीच केलेले असते. त्यामुळे वार्षिक शुल्क आणि अतिरिक्त चार्जेस त्यांना भरावे लागत नाही.तसेच क्रेडिट कार्डच्या एखाद्या कार्डावरील शुल्क जास्त वाटत असेल तर प्रणव संबंधित बँकेशी संपर्क साधून कार्ड 'लाइफटाइम फ्री' करण्याची विनंती करतात. प्रणव यांचा चांगला CIBIL स्कोअर, वेळेवर पेमेंट आणि नियमित वापर यामुळे अनेक वेळा बँका या गोष्टींचा विचार करतात..सर्वात मोठी चूक प्रणवच्या मते, सर्वात मोठी चूक म्हणजे डिस्काउंट किंवा ऑफर पाहून अनावश्यक खरेदी करणे. त्यांचा नियम सोपा आहे तो म्हणजे प्रथम स्वतःला विचारा की वस्तूची खरोखर गरज आहे का. त्यानंतर त्याची किंमत बघा आधी काय होती आणि आता काय आहे? आणि मग शेवटी जास्त ऑफर कुठे आहे ते बघून त्याचा लाभ घेणे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.नव्या वापरकर्त्यांसाठी सल्लाप्रणव स्पष्टपणे सांगतात की सुरुवातीलाच अनेक क्रेडिट कार्ड घेण्याचा प्रयत्न करू नये. हे धोकादायक ठरू शकते. सुरुवातीला उत्पन्न आणि खर्चाचा अचूक अंदाज घ्या. CIBIL स्कोअर चांगला ठेवा. एक किंवा दोन चांगल्या कॅशबॅक कार्डांपासून सुरुवात करा. सर्व बिले वेळेवर भरा आणि कधीही किमान रक्कम भरून उर्वरित रक्कम पुढे ढकलू नका.त्यांच्या मते, क्रेडिट कार्ड हे कर्ज घेण्याचे साधन नसून आर्थिक शिस्त आणि योग्य नियोजन असेल तर बचत वाढवण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.