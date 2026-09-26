Personal Finance

Crop Insurance: दुष्काळ जाहीर झाला! पीक विम्यासाठी काय करावं? किती पैसे मिळणार? पाहा संपूर्ण गणित

Maharashtra Crop Insurance Claim Update: महाराष्ट्रातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झाल्यानंतर पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांचे लक्ष नुकसानभरपाईकडे लागले आहे. मात्र विम्याची रक्कम नेमकी किती मिळणार, त्यासाठी काय करावे लागणार जाणून घ्या.
Crop Insurance Explained

Drought Declared in Maharashtra! How Much Crop Insurance Will Farmers Get?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Crop insurance compensation: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत कमी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. याच आधारावर आता राज्य सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे लगेच विम्याचे पैसे लगेच मिळतात, असे नाही. पीक विम्याची भरपाई ठरवताना संबंधित क्षेत्रातील उत्पादन,पीक कापणी प्रयोग, उंबरठा उत्पादन आणि नुकसानीचे प्रमाण अशा अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात.

Loading content, please wait...
Insurance
Insurance Scheme
crop insurance
crop insurance benefits for farmers
crop insurance claims process
Marathi News Esakal
www.esakal.com