Crop Insurance: दुष्काळ जाहीर झाला! पीक विम्यासाठी काय करावं? किती पैसे मिळणार? पाहा संपूर्ण गणित

Crop insurance compensation: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत कमी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. याच आधारावर आता राज्य सरकारने राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा आहे. मात्र, दुष्काळ जाहीर झाला म्हणजे लगेच विम्याचे पैसे लगेच मिळतात, असे नाही. पीक विम्याची भरपाई ठरवताना संबंधित क्षेत्रातील उत्पादन,पीक कापणी प्रयोग, उंबरठा उत्पादन आणि नुकसानीचे प्रमाण अशा अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात..पीक कापणी प्रयोग काय?पीक विम्याची रक्कम ठरवण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग म्हणजेच CCE महत्त्वाचा असतो. ठरवलेल्या पद्धतीनुसार संबंधित क्षेत्रातील निवडलेल्या ठिकाणी कृषी विभागाचे अधिकारी आणि विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पीक कापणी करून प्रत्यक्ष किती उत्पादन मिळाले, याची नोंद करतात. या उत्पादनाच्या आकडेवारीचा वापर पीक विम्याच्या दाव्यासाठी केला जातो..‘उंबरठा उत्पादन’ म्हणजे काय?उंबरठा उत्पादन म्हणजे एखाद्या पिकासाठी ठरवलेले उत्पादनाचे प्रमाण. 2026 च्या महाराष्ट्रातील सुधारित पीक विमा योजनेनुसार उंबरठा उत्पादन ठरवताना मागील 7 वर्षांतील सर्वोत्तम 5 वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाचा आणि संबंधित पिकाच्या जोखीम स्तराचा आधार घेतला जातो. 2026 साठी सर्व अधिसूचित पिकांसाठी 70 टक्के जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे..फक्त तुमच्या शेताचे नुकसान पाहिले जाते का?नाही. पीक विम्यात अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित विमा क्षेत्रातील उत्पादनाचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात मोठे नुकसान झाले असले, तरी अंतिम भरपाई केवळ त्या एका शेतातील नुकसानीवर ठरेलच असे नाही. संबंधित विमा क्षेत्रातील प्रत्यक्ष उत्पादन आणि उंबरठा उत्पादन यांची तुलना करून दावा निश्चित केला जाऊ शकतो.सोप्या उदाहरणातून समजून घेऊया, समजा एखाद्या पिकाचे उंबरठा उत्पादन 10 क्विंटल आहे आणि संबंधित विमा क्षेत्रातील प्रत्यक्ष उत्पादन 7 क्विंटल झाले. म्हणजे उत्पादनात 3 क्विंटलची घट झाली. या घटीनुसार विमा दाव्याची गणना केली जाऊ शकते. मात्र प्रत्यक्ष किती रुपये मिळतील, हे विमा संरक्षित रक्कम, संबंधित पीक, विमा क्षेत्र, उंबरठा उत्पादन आणि त्या हंगामातील लागू नियमांवर अवलंबून असेल..तांत्रिक पद्धतीने उत्पादनपीक कापणी प्रयोगातून मिळालेल्या उत्पादनाच्या आकडेवारीसोबत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही उत्पादनाचा अंदाज घेण्याची व्यवस्था आहे. यामध्ये उपग्रह, हवामानाची माहिती आणि इतर तांत्रिक साधनांचा वापर उत्पादनाचा अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, कोणत्या पिकासाठी कोणती पद्धत आणि वजन लागू होईल, हे संबंधित हंगामाच्या नियमांनुसार ठरते..दोन्ही उत्पादनांचा वापरपीक कापणी प्रयोग आणि तांत्रिक पद्धतीने मिळालेले उत्पादन यांचा एकत्रित विचार करून संबंधित क्षेत्राचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाते. त्यानंतर या उत्पादनाची उंबरठा उत्पादनाशी तुलना करून नुकसान किती झाले, हे ठरवले जाते..विम्याची रक्कम किती मिळू शकते?समजा उंबरठा उत्पादन 7 क्विंटल आहे आणि प्रत्यक्ष उत्पादन 5 क्विंटल झाले. म्हणजे 2 क्विंटलची घट झाली. जर त्या पिकासाठी विमा संरक्षण 62 हजार रुपये प्रति हेक्टर असेल, तर उत्पादनातील तुटीच्या आधारे सुमारे 28 टक्के विमा दावा लागू होऊ शकतो. या उदाहरणानुसार अंदाजे 17 ते 18 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी रक्कम मिळू शकते.मात्र हा केवळ उदाहरणावर आधारित अंदाज आहे. प्रत्यक्ष विमा रक्कम संबंधित पिकाचे उत्पादन, उंबरठा उत्पादन, विमा संरक्षण, विमा क्षेत्र आणि त्या हंगामातील लागू नियमांनुसार निश्चित होते..पिकाचं नुकसान झालं तर शेतकऱ्याने काय करावं?पीक विम्याची भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित हंगामात शेतकऱ्याने अधिसूचित पीक आणि क्षेत्रासाठी विमा काढलेला असणे आवश्यक आहे.शेतकऱ्याने पीक विमा भरलेला असेल, तर नुकसान झाल्यानंतर त्याची नोंद वेळेत करणे महत्त्वाचे आहे.स्थानिक स्वरूपाच्या नुकसानीसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) च्या नियमांनुसार संबंधित विमा कंपनी, कृषी विभाग, बँक किंवा अधिकृत डिजिटल माध्यमातून माहिती देता येते.PMFBYकडे पीक विमा अर्ज आणि क्लेम स्टेटस तपासण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा तसेच पीक विमा ॅप आणि इतर डिजिटल साधने उपलब्ध आहेत..विमा कधी आणि कसा मिळणार?पीक कापणी प्रयोग, तांत्रिक उत्पादन आणि संबंधित आकडेवारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र नुकसानभरपाई निश्चित होते. PMFBYमध्ये पात्र दाव्यांची गणना पोर्टलवर झाल्यानंतर विमा कंपनीकडून संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम पाठवली जाते. म्हणजेच शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होते..मात्र, प्रत्येक शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळणार, हे आधीच निश्चित सांगता येत नाही. कारण अंतिम भरपाई संबंधित पिकाचे उत्पादन, उंबरठा उत्पादन, विमा संरक्षित रक्कम, संबंधित विमा क्षेत्र आणि लागू नियमांनुसार ठरते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.