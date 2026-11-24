आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव वाढल्याचं चित्र असतानाही होर्मुझ सामुद्रधुनीतून कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर ९० डॉलर, तर अमेरिकेतील डब्ल्यूटीआय क्रूडचे दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आले आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांतील ही सर्वात कमी पातळी आहे. नोव्हेंबरमध्ये ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत २७.१५ टक्के, तर डब्ल्यूटीआयच्या दरात २३.९२ टक्क्यांची घट झाली आहे..कच्च्या तेलाच्या किमती होणं हे भारतासाठी महत्त्वाचं आहे. कारण भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे तेल स्वस्त झाल्यास देशाच्या आयात खर्चापासून ते महागाईपर्यंत अनेक गोष्टींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. याचा फायदा शेअर बाजार, रुपया आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मिळण्याची शक्यता आहे..आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आकडेवारीनुसार, आखाती देशांतील कच्च्या तेलाचे दर एका दिवसात चार टक्क्यांहून अधिक घसरून ८५.७० डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहे. दुसरीकडे, ब्रेंट क्रूडचे दर ८६.५९ डॉलर प्रति बॅरलवर आहे. अमेरिकेतील डब्ल्यूटीआय क्रूडच्या किमतीतही ४.३४ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे त्याचे दर ७९.२१ ते ७९.९७ डॉलरच्या आसपास आले आहेत..India Crude Oil Imports: भारताची तेल आयात जवळपास स्थिर, पण खर्च ४६.३ टक्क्यांनी वाढला; सहा महिन्यांत ९०.६ अब्ज डॉलरचा फटका.नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला ब्रेंट क्रूडचे दर ११७.६४ डॉलर प्रति बॅरल होते. आता ते ८५.७० डॉलरवर आले आहेत. म्हणजेच एका महिन्यात प्रति बॅरल ३१.९४ डॉलरची घट झाली आहे. अमेरिकेच्या डब्ल्यूटीआय क्रूडचे दरही १०४.१२ डॉलरवरून ७९.२१ डॉलरवर आले आहेत त्यामुळे भारताला दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे..भारताला काय फायदा होऊ शकतो?शेअर बाजाराला चालना : कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने कंपन्यांचा उत्पादन आणि वाहतूक खर्च कमी होऊ शकतो. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजाराकडे ओढा वाढू शकतो आणि शेअर बाजाराला चालना मिळू शकते..चालू खात्यातील तूट कमी होईल : भारताला कच्च्या तेलासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च करावे लागते. तेलाचे दर कमी झाल्यास आयातीवरील खर्च घटेल. त्यामुळे चालू खात्यातील तूट म्हणजेच CAD कमी होण्यास मदत होऊ शकते.आयात बिलाचा भार हलका होणार : देशाच्या एकूण आयात खर्चात कच्च्या तेलाचा मोठा वाटा आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारताचे कच्च्या तेलाचे आयात बिल १९.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचले होते. आता तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे पुढील काळात आयात बिलात घट होण्याची शक्यता आहे..रुपयाला मिळू शकतो आधार : तेल आयातीसाठी डॉलरची मागणी मोठी असते. कच्चे तेल स्वस्त झाल्यास डॉलरची मागणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी होऊन त्याचे मूल्य सुधारण्याची शक्यता आहे.आयात स्वस्त होण्याची शक्यता : कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होणे आणि रुपया मजबूत होणे या दोन्ही गोष्टींचा फायदा आयातदारांना होऊ शकतो. परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंचा खर्च कमी झाल्यास ग्राहकांनाही दिलासा मिळू शकतो..Premium|Crude Oil Prices : खनिज तेलाच्या वाढत्या भावापासून अमेरिकेच्या शुल्कापर्यंत; भारतीय गुंतवणूकदारांसमोर संकटांची मालिका.महागाई कमी होण्यास मदत : पेट्रोलियम पदार्थांचा वापर वाहतूक, विमानसेवा आणि उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे तेल स्वस्त झाल्यास जेट इंधन आणि इतर उत्पादनांच्या खर्चात घट होऊ शकते. याचा परिणाम वस्तूंच्या किमतींवर होऊन महागाई कमी होण्यास मदत मिळू शकते..अर्थव्यवस्थेला मिळणार बूस्ट : आयात खर्च कमी होणे, रुपया मजबूत होणे आणि महागाई नियंत्रणात येणे या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाचे दर आणखी कमी राहिल्यास विकासदरालाही फायदा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.