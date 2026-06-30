Petrol-Diesel Rate: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, पुढे अजून इंधन स्वस्त होणार?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असल्याने ३० जून रोजी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. मात्र देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेच्या डब्ल्यूटीआय (WTI) कच्च्या तेलाचा भाव ०.८३ डॉलरने घसरून प्रति बॅरल ७०.१६ डॉलरवर आला आहे. तर ब्रेंट क्रूडचा भावही १ टक्क्यांहून अधिक घसरून प्रति बॅरल ७२.४० डॉलर झाला आहे..कच्च्या तेलाबाबत नवा अंदाजमॉर्गन स्टॅनलेने कच्च्या तेलाच्या किमतीबाबतचा आपला अंदाज कमी केला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेलाची वाहतूक पुन्हा सुरळीत होत असल्याने हा अंदाज बदलण्यात आला आहे. तसेच अमेरिकेत तेलाचा पुरवठा चांगला असून चीनमध्ये मागणी कमी असल्याने बाजारात तेलाचा साठा वाढण्याची शक्यता असल्याचेही सांगण्यात आले आहे..७० डॉलरपर्यंत घसरण्याची शक्यताविश्लेषकांच्या मते, पुढील वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल ७० डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकतो. होर्मुझमार्गे तेलाची निर्यात पुन्हा वेगाने सुरू होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या संघर्षात दोन जहाजांचे नुकसान झाल्याने या मार्गावरील वाहतूक कमी झाली होती. मात्र आता तेलाचे टँकर पुन्हा नियमितपणे या मार्गाने जात असल्याचे दिसत आहे..टँकरची संख्या पुन्हा वाढलीमॉर्गन स्टॅनलेच्या माहितीनुसार, गुरुवारी ३५ तेल आणि वायू टँकर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून बाहेर पडले. फेब्रुवारीमध्ये संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी दररोज ३० ते ४० टँकर या मार्गाने जात होते. आता पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. २०२७ मध्ये तेलाच्या बाजारात संतुलन राहण्यासाठी या मार्गावरील वाहतूक संघर्षापूर्वीच्या सुमारे ६५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे..Shetkari Karj Mafi : ३० जूनची मुदत उलटली; शेतकरी कर्जमाफीला पुन्हा विलंब, नवीन डेडलाईन काय? .ब्रेंटचा भाव आधी १२६ डॉलरवर गेला होताएप्रिलमध्ये ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल १२६ डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. मात्र इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चांमुळे तेलाच्या किमतीतील वाढ कमी झाली आहे. सोमवारी सप्टेंबर कराराचा भाव प्रति बॅरल ७३.९१ डॉलरवर बंद झाला..आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर३० जून रोजी जाहीर झालेल्या दरानुसार अयोध्या येथे पेट्रोल १०२.४० रुपये व डिझेल ९७.८७ रुपये, लखनऊमध्ये पेट्रोल १०२.०५ रुपये व डिझेल ९९.२८ रुपये, पाटण्यात पेट्रोल ११२.७० रुपये व डिझेल ९९.८७ रुपये, दिल्लीत पेट्रोल १०२.१२ रुपये व डिझेल ९५.२० रुपये, कोलकात्यात पेट्रोल ११३.५१ रुपये व डिझेल ९९.८२ रुपये, चेन्नईमध्ये पेट्रोल १०७.७७ रुपये व डिझेल ९९.५५ रुपये, मुंबईत पेट्रोल १११.२१ रुपये व डिझेल ९७.८३ रुपये, भोपाळमध्ये पेट्रोल ११४.६५ रुपये व डिझेल ९९.७४ रुपये, इंदूरमध्ये पेट्रोल ११४.६१ रुपये व डिझेल ९९.७० रुपये आणि जयपूरमध्ये पेट्रोल ११२.६६ रुपये व डिझेल ९७.७८ रुपये प्रति लिटर इतके आहेत..Petrol-Diesel Rate Today: 29 जूनला देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात 1 लिटरसाठी किती रुपये मोजावे लागणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.