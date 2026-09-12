D Mart Ganeshotsav Offers: गणेशोत्सवाच्या खरेदीसाठी डीमार्टमध्ये भन्नाट ऑफर्स; या वस्तूंवर मिळतेय मोठी सवलत

पुणे : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती सजावट, पूजेचे साहित्य, किराणा, ड्रायफ्रूट, कपडे आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या खरेदीला वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर डीमार्टने गणेशोत्सवासाठी विविध वस्तूंवर सवलतीच्या किमती जाहीर केल्या आहेत. ‘गणेशोत्सवाची शॉपिंग आता बजेटमध्ये’ या संकल्पनेत गृहपयोगी वस्तू, गणेश चतुर्थी स्पेशल साहित्य, किराणा आणि कपड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जाहिरातीनुसार, काही वस्तूंवर ‘पासून पुढे’ दर असून काही वस्तूंवर थेट सवलतीच्या किमती दिल्या आहेत..गृहपयोगी वस्तूंमध्ये एलईडीपासून किचन साहित्यापर्यंत पर्यायगृहपयोगी वस्तूंच्या विभागात ब्रँडेड LED रेंज ₹४५ पासून, तर ब्रँडेड एक्स्टेंशन बोर्ड आणि पॉवर स्ट्रिप ₹२०९ पासून उपलब्ध असल्याचे जाहिरातीत नमूद आहे. याशिवाय टिलाइट कॅण्डल्स ३० नगांचा सेट ₹९९, तर LED लाईट्स ₹१४९ पासून देण्यात आले आहेत.घरातील किचन आणि स्टोरेजसाठीही विविध पर्याय आहेत. येरा ट्रेचा ६ नगांचा सेट ₹९९, ज्याची मूळ किंमत ₹२५० असल्याचे नमूद आहे. बटरफ्लाय स्टील कुकर ३ लिटर ₹१,७४९, तर मेलामाइन ट्रे ₹३५ पासून उपलब्ध आहे. प्लास्टिक कंटेनर सेट ५, ७ आणि १० लिटर ₹२९९, तर पडदे ₹१५९ आणि सिंगल बेडशीट ₹१६९ अशा किमती जाहिरातीत दिसतात. डफल बॅग ₹६९९ पासून, फायबर पिलो ₹४३९ आणि डोअरमॅट ₹३९ पासून देण्यात आला आहे..गणेश चतुर्थीसाठी पूजेचे आणि सजावटीचे साहित्यगणेश चतुर्थीच्या तयारीसाठी स्वतंत्र ‘गणेश चतुर्थी स्पेशल’ विभाग करण्यात आला आहे. यात गणपती डेकोरेशन साहित्य ₹३९ पासून उपलब्ध असल्याचे नमूद आहे. स्टील मल्टीपर्पज स्टीमर ₹६९९ असून त्याची मूळ किंमत ₹१,४०० असल्याचे जाहिरातीत म्हटले आहे.पूजेसाठी पूजेचे साहित्य ₹३६ पासून, तर अॅल्युमिनियम मोदक साचा ₹७५ अशी किंमत आहे. याशिवाय अगरबत्ती पॅकेट ₹१५, सुप्रीम श्रद्धा पूजा तिळ तेलाची २०० मिली बाटली ₹१५५, पितांबरी शाईनिंग पावडर २०० ग्रॅम ₹३५ आणि कोकण जॅम हापूस आंबा मोदक १५० ग्रॅम ₹६९ अशा वस्तूंचा समावेश आहे..दैनंदिन किराणा आणि ग्रोसरीवरही ऑफर्सकिराणा विभागात ड्रायफ्रूट आणि तांदळापासून स्नॅक्सपर्यंत विविध वस्तू देण्यात आल्या आहेत. प्रो-व्ही इंडियन्स आल्मंड/सिलेक्ट कॅश्यू ५०० ग्रॅम ₹४८९ अशी किंमत जाहिरातीत आहे. कोहिनूर रॉयल पुलाव बासमती तांदूळ ५०० ग्रॅम ₹४९ असा ऑफर दर नमूद आहे.पावक गूळ क्यूब्स जार ४०० ग्रॅमवर ‘१ घ्या १ मिळवा मोफत’ अशी ऑफर असून दर ₹१३० असा उल्लेख आहे. कॅडबरी ओरिओ ओरिजिनल जम्बो पॅकवरही ‘१ घ्या १ मिळवा मोफत’ अशी ऑफर असून त्यासाठी ₹४४४ किंमत नमूद आहे. निव्हिया नरिशिंग स्किन मिल्क लोशन ४०० मिलीवर १ घ्या १ मिळवा मोफत, मूळ किंमत ₹५५० अशी माहिती देण्यात आली आहे.याशिवाय हल्दीराम्स आलू भुजिया शेव ३५० ग्रॅम ₹७९, बिकाजी गोल-मटोल रसगुल्ला १.२५ किलो ₹१५९ आणि गोवर्धन तूप कॉम्बो पॅक १ लिटर × २ ₹१,४६९ अशा ऑफर्सही आहेत..Ganesh Chaturthi 2026 : यंदा गणराया 12 दिवसांसाठी मुक्कामी, नऊ वर्षांनी योग; हरितालिका-गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी, उपवास कधी सोडायचा?.डाळी, धान्य आणि पीठांवर बजेट दरगणेशोत्सवाच्या काळात घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या धान्य आणि पीठांवरही कमी दर दाखवण्यात आले आहेत. प्रिमिया तांदूळ पीठ ₹४९ प्रति किलो, लूज लोकवन गहू ₹३८ प्रति किलो, लूज शेंगदाणे ₹१५५ प्रति किलो आणि लूज चणाडाळ ₹८४ प्रति किलो अशी जाहिरातीतील माहिती आहे.तसेच मिक्स ड्रायफ्रूट ५०० ग्रॅम ₹२९९, लूज बेसन ₹७५ प्रति किलो, लूज रवा ₹४५ प्रति किलो आणि नारळ ₹३५ प्रति नग अशा किमती देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सणाच्या काळातील किराणा खरेदी एकाच ठिकाणी करण्याचा पर्याय ग्राहकांना मिळू शकतो..कपड्यांच्या खरेदीसाठीही विविध पर्यायअपेरल विभागात पुरुष, महिला आणि मुलांसाठी कपड्यांचे पर्याय आहेत. मेन्स लाँग कुर्ता ₹४९९ पासून, मेन्स कॅज्युअल/फॉर्मल शर्ट ₹१९९ पासून, तर मेन्स फॉर्मल ट्राउझर/जीन्स ₹३४९ पासून उपलब्ध असल्याचे नमूद आहे.महिलांसाठी लेडीज दुपट्टा/स्टोल ₹९९ पासून, लेडीज एथनिक शॉर्ट/लाँग कुर्ता ₹१९९ पासून आणि गर्ल्स फ्रॉक ₹१४९ पासून आहेत. मुलांसाठी बॉईज शर्ट ₹१९९ पासून असा दर जाहिरातीत देण्यात आला आहे..किमान ७ टक्के डिस्काउंटचा दावातसेच‘किमान ७% डिस्काउंट’ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, उत्पादनानुसार सवलतीचे प्रमाण आणि ऑफरचे स्वरूप वेगवेगळे आहे..बिग अलर्ट! या तारखेपासून सुरू होणार Flipkart Big Billion Days सेल; iPhone वर मोठ्या डिस्काउंटची शक्यता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.