DA Hike: रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सरकारकडून महागाई भत्त्यात वाढ; 12 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा

Railway DA Hike: रेल्वे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) 58% वरून 60% करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर रेल्वे बोर्डानेही हा निर्णय लागू केला असून नवीन दर 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी राहतील. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात तसेच पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे..सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारा महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या DA आणि DR मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यातच 2 टक्के वाढीला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेतला असल्याने सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यरत रेल्वे कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना यांचा लाभ घेता येईल..मासिक पगारात किती वाढ?जर एखाद्या निवृत्तीवेतनधारकाचे मूळ पेन्शन ₹10,000 असेल, तर यापूर्वी 58% DR नुसार त्यांना एकूण ₹15,800 मिळत होते. आता 60% DR लागू झाल्यानंतर त्यांना दरमहा ₹16,000 मिळतील. म्हणजेच दरमहा ₹200 ची वाढ होईल.ज्यांचे मूळ पेन्शन ₹20,000 आहे, त्यांचे एकूण पेन्शन ₹31,600 वरून ₹32,000 पर्यंत वाढेल. म्हणजे दरमहा ₹400 अधिक मिळतील.ज्यांचे मूळ पेन्शन ₹40,000 आहे, त्यांचे पेन्शन ₹63,200 वरून ₹64,000 होईल. म्हणजे दरमहा ₹800 चा फायदा होईल.जर मूळ पेन्शन ₹50,000 असेल, तर एकूण पेन्शन ₹79,000 वरून ₹80,000 पर्यंत वाढेल. म्हणजेच दरमहा ₹1,000 अधिक मिळतील.तर ₹70,000 मूळ पेन्शन असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांचे एकूण पेन्शन ₹1,10,600 वरून ₹1,12,000 पर्यंत वाढेल. म्हणजेच त्यांना दरमहा ₹1,400 अधिक मिळतील..महागाई भत्ता सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वाढीव दर 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल. याचा अर्थ, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मागील चार महिन्यांची थकबाकी दिली जाईल. महागाई भत्ता साधारणपणे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (AICPI निर्देशांकाच्या आधारावर वर्षातून दोनदा, जानेवारी आणि जुलैमध्ये, सुधारित केला जातो..12 लाख लोकांना फायदा भारतीय रेल्वे ही देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी एक आहे. या निर्णयामुळे अंदाजे 12 लाख कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा होईल असे सांगण्यात येत आहे.