8 major financial changes in India in December 2026: पुढील काही दिवसांत वर्षाचा शेवटचा महिना म्हणजेच डिसेंबर सुरू होणार आहे. या महिन्यात सर्वसामान्य ग्राहक, कर्जदार, गुंतवणूकदार आणि पेन्शनधारकांवर परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. यामध्ये SBI क्रेडिट कार्ड, LPG सिलेंडर आणि आधारशी संबंधित बदलांचा समावेश आहे. यातील काही बदलांमुळे विशिष्ट व्यवहारांचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये कोणते बदल लागू होणार आहेत आणि त्याचा तुमच्या पैशांवर काय परिणाम होऊ शकतो, ते जाणून घेऊया..1. SBI क्रेडिट कार्डवर अतिरिक्त शुल्कSBI क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी 1 डिसेंबरपासून काही व्यवहारांवरील शुल्कात बदल होणार आहे. एका व्यवहारातून 30 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे ट्रान्सपोर्टेशन पेमेंट केल्यास 1 टक्के शुल्क आकारले जाईल.याशिवाय, इंधन खरेदीवरही नवीन शुल्क लागू होईल. एका बिलिंग सायकलमध्ये इंधनावरील पात्र खर्च 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त झाल्यास संपूर्ण इंधन खर्चावर 1 टक्का शुल्क आकारले जाईल. त्यावर लागू करही भरावा लागेल. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने एका बिलिंग सायकलमध्ये पेट्रोल-डिझेलसाठी 60 हजार रुपये खर्च केले, तर त्याला 600 रुपये अतिरिक्त शुल्क आणि त्यावरील कर भरावा लागेल..Gold Rate Today: सोनं 35,000 रुपयांनी महागलं! लग्नसराईत खरेदीदारांची चिंता वाढली; तुमच्या शहरात किती आहे भाव?.2. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी डिजिटल KYC प्रक्रिया सोपीभारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या काही परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी KYC प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. 3 डिसेंबरपासून अनिवासी भारतीय (NRI), ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) आणि FATF च्या नियमांचे पालन करणाऱ्या देशांमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना दूरस्थ पद्धतीने KYC प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे..4. आधारवरील ई-मेल अपडेटची सुविधा मोफतआधार कार्डशी संबंधित एक महत्त्वाची सुविधा डिसेंबरमध्येही उपलब्ध राहणार आहे. UIDAI ने अधिकृत आधार मोबाइल अॅपमधून ई-मेल अॅड्रेस अपडेट करण्यासाठी आकारले जाणारे 75 रुपयांचे शुल्क माफ केले आहे. ही सवलत 1 जुलैपासून सहा महिन्यांसाठी देण्यात आली असून, ती 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. मात्र, ही सूट फक्त ई-मेल अॅड्रेस अपडेट करण्यासाठीच आहे. आधारमधील इतर माहिती अपडेट करण्यासाठी नेहमीचे शुल्क भरावे लागेल..5. पेन्शनधारकांसाठी लाइफ सर्टिफिकेटची मुदतकेंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांसाठी वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करणे महत्त्वाचे आहे. पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी हे प्रमाणपत्र 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. वेळेत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास पेन्शन मिळण्यास विलंब होऊ शकतो किंवा पेन्शनचे वितरण थांबण्याची शक्यता असते. पेन्शनधारक Digital Life Certificate सुविधेचा वापर करून किंवा अधिकृत इतर पद्धतींनी हे प्रमाणपत्र जमा करू शकतात..6. कमोडिटी ट्रेडिंगच्या मार्जिनमध्ये बदलशेअर बाजाराप्रमाणेच कमोडिटी मार्केटमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांसाठीही महत्त्वाची बातमी आहे. SEBI ने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगसाठी सुरुवातीला खात्यात किती पैसे ठेवावे लागतील, याचे नवे नियम जाहीर केले आहेत.हे नियम 1 डिसेंबरपासून लागू होतील. कमोडिटीच्या किमतीत किती चढ-उतार होतात, यानुसार ट्रेडर्सना मार्जिन ठेवावे लागेल.कमी चढ-उतार: 6 टक्के मार्जिनमध्यम चढ-उतार: 8 टक्के मार्जिनजास्त चढ-उतार: 10 टक्के मार्जिनयाचा अर्थ, कमोडिटीच्या किमतीत जास्त चढ-उतार होत असतील, तर ट्रेडर्सना व्यवहारासाठी खात्यात अधिक पैसे ठेवावे लागतील..Viral News: वयाच्या 16 व्या वर्षी पुतिन यांच्यासोबत सेल्फी! स्वतःची कंपनी, वडिलांनाच देतो 2 लाख रुपये पगार; कोण आहे भारताचा 'AI Kid'?.6. GST नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत बदलडिसेंबरमध्ये GST नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित ऑनलाइन नियमांमधील दुरुस्तीही होणार आहे. या बदलाचा GST नोंदणी असलेल्या व्यावसायिकांवर परिणाम होऊ शकतो.7. रेपो रेटभारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक 2 ते 4 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. या बैठकीत रेपो रेटबाबत निर्णय घेतला जाईल. रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास तुमच्या गृहकर्ज आणि इतर कर्जांच्या व्याजदरांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.8. LPG दरात बदल1 डिसेंबर ला LPG चे नवे दर तेल विपणन कंपण्यांकडून जाहीर केले जातील. त्यामुळे दर कमी होणार की वाढणार याबाबत ग्राहकांमध्ये उत्सुकता लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.