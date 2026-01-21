Deepinder Goyal: झोमॅटोच्या दीपिंदर गोयलचा राजीनामा; १८ वर्षांच्या नेतृत्वानंतर पद का सोडलं? सांगितलं 'हे' कारण

Has Deepinder Goyal resigned: भारतातील अनेक फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मपैकी आणि सर्वात लोकप्रिय झोमॅटोची मूळ कंपनी ईटरनल लिमिटेडचा सीईओ दीपिंदर गोयलने बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलं. पण शेअरहोल्डर्सच्या मंजुरीने तो आता कंपनीचा व्हाइस चेअरमन म्हणून काम सांभाळणार आहे. .दीपिंदर गोयलने एक्स (पूर्वी ट्विटर) या सोशल मीडिया साईटवर आपल्या अधिकृत अकाऊंटवरून शेअरहोल्डर्सना लिहिलं, त्यात तो म्हणाला की, "आज मी ग्रुप सीईओची जबाबदारी सोडत आहे. शेअरहोल्डर्सच्या परवानगीने मी Board OF Directors चा Vice Chairman म्हणून कायम राहीन." याचसोबत त्याने अलबिंदर धिंसा (अल्बी) याची ईटरनलच्या नव्या सीईओपदी नियुक्ती जाहीर केली..हा निर्णय घेण्यामागचं कारण स्पष्ट करताना गोयल म्हणाला की, अलीकडे त्याला काही नवीन आणि वेगळ्या कल्पनांवर काम करण्याची इच्छा आहे. याबद्दल सांगताना तो म्हणाला की, "या कल्पनांवर काम करताना मोठा धोका आणि प्रयोग करण्याची गरज आहे. ज्या ईटरनलसारख्या सार्वजनिक कंपनीच्या चौकटीबाहेर अधिक चांगल्या प्रकारे राबवता येतात.".पुढे तो त्याने सविस्तर माहिती दिली. तो म्हणाला, “या कल्पना जर ईटरनलच्या व्यवसायाच्या चौकटीत बसणाऱ्या असत्या, तर मी त्या कंपनीतच पुढे नेल्या असत्या. मात्र तसे नाही. ईटरनलने आपल्या सध्याच्या व्यवसायाशी संबंधित वाढीवर लक्ष केंद्रित ठेवणे महत्त्वाचे आहे. भारतात सार्वजनिक कंपनीच्या सीईओकडून पूर्ण लक्ष आणि जबाबदारीची अपेक्षा असते.”.यासोबतच दीपिंदरने त्याच्या अपूर्ण (Unvested) ईएसओपीबाबतही (ESOPs) माहिती दिली. त्यानं सांगितलं की, त्याच्या सगळ्या अर्धवट ईएसओपी पुन्हा ईएसओपी पूलमध्ये (ESOP pool) जातील. “माझं आर्थिक भविष्य अजूनही ईटरनलशी जोडलेलं आहे आणि शेअरहोल्डर्ससाठी दीर्घकालीन फायदा निर्माण करण्याची माझी जबाबदारी कायम आहे. या निर्णयामुळे कंपनीतील पुढील पिढीतील Leadersना संधी मिळतील आणि शेअरहोल्डर्सवर जास्त ताण येणार नाही,” असंही त्याने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.