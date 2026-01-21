Personal Finance

Deepinder Goyal: झोमॅटोच्या दीपिंदर गोयलचा राजीनामा; १८ वर्षांच्या नेतृत्वानंतर पद का सोडलं? सांगितलं 'हे' कारण

Zomato CEO Resigns: झोमॅटोचे CEO दीपिंदर गोयल १८ वर्षांच्या नेतृत्वानंतर राजीनामा दिला; जाणून घ्या कारण आणि बॅकस्टोरी.
Deepinder Goyal

Zomato CEO Deepinder Goyal Resigns from Parent Company Eternal After 18 Years

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Has Deepinder Goyal resigned: भारतातील अनेक फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मपैकी आणि सर्वात लोकप्रिय झोमॅटोची मूळ कंपनी ईटरनल लिमिटेडचा सीईओ दीपिंदर गोयलने बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलं. पण शेअरहोल्डर्सच्या मंजुरीने तो आता कंपनीचा व्हाइस चेअरमन म्हणून काम सांभाळणार आहे.

Loading content, please wait...
zomato
resignation
Food article

Related Stories

No stories found.