Ukraine Fuel Supply: अमेरिकेच्या विरोधात भारत ठाम! भारतीय डिझेलवर चालतेय युक्रेनची अर्थव्यवस्था

India’s Diesel Power: रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर 50% कर लावला असला तरी, त्याच तेलापासून तयार होणाऱ्या भारतीय डिझेलने यूक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
  1. अमेरिकेच्या विरोधात भारत ठाम राहून रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे.

  2. जुलै 2025 मध्ये भारत हा यूक्रेनला डिझेल पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश ठरला (15.5% हिस्सा).

  3. अमेरिकेच्या 50% टॅरिफनंतरही भारताने डिझेलचा पुरवठा करुन यूक्रेनच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला गती दिली.

