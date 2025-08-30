Ukraine Fuel Supply: अमेरिकेच्या विरोधात भारत ठाम! भारतीय डिझेलवर चालतेय युक्रेनची अर्थव्यवस्था

अमेरिकेच्या विरोधात भारत ठाम राहून रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे. जुलै 2025 मध्ये भारत हा यूक्रेनला डिझेल पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश ठरला (15.5% हिस्सा). अमेरिकेच्या 50% टॅरिफनंतरही भारताने डिझेलचा पुरवठा करुन यूक्रेनच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला गती दिली..India’s Diesel Power: रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने भारतावर 50% कर लावला असला तरी, त्याच तेलापासून तयार होणाऱ्या भारतीय डिझेलने यूक्रेनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा दिला आहे. .जुलै 2025 मध्ये भारत हा यूक्रेनला डिझेल पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश ठरला. यूक्रेनच्या तेल बाजार संशोधन संस्था नॅफ्टोरायनॉकच्या अहवालानुसार, जुलै महिन्यात यूक्रेनच्या डिझेल आयातीत भारताचा वाटा 15.5% होता. भारतातून दररोज सरासरी 2,700 टन डिझेल यूक्रेनला पाठवले गेले. .जानेवारी ते जुलै 2025 दरम्यान भारताचा यूक्रेनला डिझेल पुरवठा 1.9% वरून 10.2% पर्यंत वाढला आहे. भारतीय डिझेल रोमानियाच्या डॅन्यूब नदी मार्गे आणि तुर्कीतील OPET टर्मिनलमार्गे यूक्रेनमध्ये पोहोचते..Reliance Industries: रिलायन्सच्या AGM नंतर मुकेश अंबानींना 21 हजार कोटींचा फटका; अपेक्षित नव्हतं तेच घडलं.भारताचे धोरणअमेरिकेच्या दबावानंतरही भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा प्राधान्यक्रमावर ठेवत रशियासह विविध देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे. याआधी भारताने इराण आणि व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन निर्बंधांचे पालन केले होते. मात्र या वेळी भारताने आपली स्वतंत्र भूमिका घेतली आहे..ट्रम्प प्रशासनाने आधी भारतावर 25% टॅरिफ लावले आणि नंतर आणखी 25% वाढवून ते 50% केले. पण याचा परिणाम भारतीय धोरणावर झाला नाही. उलट, भारतीय रिफायनरीमधून प्रक्रिया केलेले डिझेल आज युरोप आणि यूक्रेनच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला गती देत आहे..इतर देशांची स्थितीजुलै महिन्यात यूक्रेनला डिझेल पुरवणाऱ्या इतर देशांमध्ये स्लोव्हाकिया (15%), ग्रीस (13.5%), तुर्की (12.4%) आणि लिथुआनिया (11.4%) यांचा समावेश आहे. मात्र भारताच्या निर्यातीत सर्वाधिक वाढ दिसून आली आहे..Ganeshotsav 2025: गणरायाकडून महिलांनी शिकावे 14 आर्थिक नियोजनाचे धडे .FAQs प्र.1: भारताने यूक्रेनला किती डिझेल पुरवले?(How much diesel did India supply to Ukraine?)- भारताने दररोज सुमारे 2,700 टन डिझेल यूक्रेनला निर्यात केले.प्र.2: भारताचा यूक्रेनच्या डिझेल आयातीत किती हिस्सा आहे?(What is India’s share in Ukraine’s diesel imports?)- जुलै 2025 मध्ये भारताचा हिस्सा 15.5% होता.प्र.3: अमेरिकेने भारतावर किती टॅक्स लावला आहे?(How much tax has the US imposed on India?)- अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर 50% टॅक्स लावला आहे.प्र.4: भारताच्या निर्यातीमुळे यूक्रेनला कसा फायदा झाला?(How did Ukraine benefit from India’s exports?)- भारताच्या डिझेलने यूक्रेनच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला.प्र.5: इतर कोणते देश यूक्रेनला डिझेल पुरवतात?(Which other countries supply diesel to Ukraine?)- स्लोव्हाकिया (15%), ग्रीस (13.5%), तुर्की (12.4%) आणि लिथुआनिया (11.4%)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.