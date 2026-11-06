Dhanteras 2026: धनत्रयोदशीला सोनं खरेदी करण्याचा शुभ मुहूर्त कधी? खरेदी करताना 'या' 3 गोष्टी विसरू नका

What is the gold buying muhurat on Dhanteras 2026: यावर्षी दिवाळीत धनत्रयोदशीचा सण आज म्हणजेच शुक्रवार 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी असून दिवाळीच्या पाच दिवसांच्या उत्सवाची सुरुवात याच दिवसापासून होते. त्यामुळे धनत्रयोदशीला सोने, चांदी, दागिने आणि घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करण्याची परंपरा आहे. हिंदू धर्मात हा दिवस धन, समृद्धी आणि सौभाग्याचं प्रतीक मानला जातो..तुम्हीही आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदीसाठीचा शुभ मुहूर्त जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. द्रिक पंचांगानुसार, धनत्रयोदशीला सोने खरेदीचा शुभ मुहूर्त 6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजून 30 मिनिटांनी सुरू होणार असून, 7 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 6 वाजून 37 मिनिटांपर्यंत असेल..Dhanteras Gold Rate: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव.सोने खरेदीचा शुभ मुहूर्तधनत्रयोदशीच्या दिवशी सोने-चांदी खरेदी केल्याने घरात सुख, समृद्धी आणि भरभराट येते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे या दिवशी अनेकजण सोन्याची नाणी, दागिने, चांदीची भांडी किंवा इतर मौल्यवान वस्तू खरेदी करतात.पंचांगानुसार, 6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजून 30 मिनिटांनंतर खरेदीसाठी शुभ वेळ सुरू होईल. अनेक कुटुंबांमध्ये संध्याकाळी लक्ष्मी-कुबेर पूजेआधी खरेदी करण्याची पद्धत आहे. खरेदी केलेल्या नवीन वस्तू पूजेच्या वेळी देवासमोर ठेवल्या जातात..धनत्रयोदशीला सोने आणि चांदी खरेदीचं कारण?धनत्रयोदशीचा संबंध देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर आणि भगवान धन्वंतरी यांच्या पूजेशी जोडला जातो. धनत्रयोदशीला भगवान धन्वंतरी यांचीही पूजा केली जाते. त्यांना आरोग्य आणि वैद्यकशास्त्राचे देवता मानलं जातं. त्यामुळे हा सण केवळ आर्थिक समृद्धीपुरता मर्यादित नसून, चांगलं आरोग्य आणि कुटुंबाच्या सुख-समाधानाशीही जोडलेला आहे. या दिवशी सोने, चांदी आणि नवीन वस्तू खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. सोने-चांदीला संपत्ती, समृद्धी आणि सौभाग्याचं प्रतीक समजलं जातं. त्यामुळे या दिवशी अनेकजण आपल्या बजेटनुसार सोन्याचे दागिने, नाणी, चांदीची भांडी किंवा घरासाठी नवीन वस्तू खरेदी करतात..Dhanteras Silver Investment: चांदीत पैसे गुंतवायचे आहेत? कोणता पर्याय देणार जास्त फायदा? नाणी, भांडी की Silver ETF?.सोने-चांदी खरेदी करण्याआधी 'या' 4 गोष्टी तपासा1. सोने-चांदीची शुद्धता आणि हॉलमार्क तपासासोन्याचे दागिने खरेदी करताना त्यावरील हॉलमार्क आणि HUID म्हणजेच हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर तपासा. BIS Care App च्या मदतीने HUID नंबरची पडताळणी करता येते. चांदी खरेदी करतानाही तिची शुद्धता आणि लागू असल्यास BIS हॉलमार्कची खात्री करून घ्या.2. दागिन्यांचं वजन तपासून घ्यादागिन्यांच्या अंतिम किमतीवर त्यांच्या वजनाचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे खरेदी करताना दुकानदाराकडून स्वतःसमोर दागिन्यांचं वजन करून घ्या. बिलामध्ये दागिन्यांचं एकूण वजन आणि त्यातील सोनं किंवा चांदीचं प्रत्यक्ष वजन म्हणजेच नेट वेट स्वतंत्रपणे नमूद आहे का, हे तपासा.3. मेकिंग चार्ज विचारासोन्या-चांदीचे दागिने तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कारागिरीचा आणि डिझाइनचा खर्च म्हणजे मेकिंग चार्ज. हा खर्च अनेकदा दागिन्यांच्या किमतीच्या ठरावीक टक्केवारीनुसार आकारला जातो. त्यामुळे दागिने खरेदी करण्याआधी मेकिंग चार्ज किती आहे, हे दुकानदाराला विचारा. बिलामध्ये धातूची किंमत, मेकिंग चार्ज आणि लागू असलेले कर यांचा स्वतंत्र तपशील मागून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.