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Dhanteras Gold Rate: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Gold Rate Today: धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज सकाळीच दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून, नेमके दर किती आहेत ते जाणून घ्या.
Dhanteras Gold Rate Today

Gold and Silver Prices Crash on Dhanteras; Check 22K, 24K Gold Rates

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Gold Silver Rate Today: आज धनत्रयोदशीच्या दिवशीच सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळे या दिवशी मोठ्या संख्येने ग्राहक सोन्या-चांदीची खरेदी करतात. आणि त्यातच आज शुक्रवार 6 नोव्हेंबरला सोने आणि चांदी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारातील प्रत्यक्ष खरेदीचे दर नेमके किती आहेत जाणून घ्या.

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