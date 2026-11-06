Dhanteras Gold Rate: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव

Gold Silver Rate Today: आज धनत्रयोदशीच्या दिवशीच सोन्याच्या भावात मोठी घसरण दिसून आली आहे. धनत्रयोदशीला सोने-चांदी खरेदी करणं शुभ मानलं जातं. त्यामुळे या दिवशी मोठ्या संख्येने ग्राहक सोन्या-चांदीची खरेदी करतात. आणि त्यातच आज शुक्रवार 6 नोव्हेंबरला सोने आणि चांदी स्वस्त झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे कमोडिटी बाजार आणि सराफा बाजारातील प्रत्यक्ष खरेदीचे दर नेमके किती आहेत जाणून घ्या..कमोडिटी बाजारआज सकाळीच कमोडिटी बाजार उघडताच पहिल्या 10 मिनिटांतच MCX वर सोन्याचा भाव तब्बल 1,950 रुपये म्हणजेच 1.35% ने घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,42,170 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. तर चांदीच्या भावात तब्बल 2,550 रुपयांची घसरण प्रति किलो भाव 1,84,586 रुपयांवर व्यवहार करत आहे..सोन्याचा भावकमोडिटी बाजारासोबतच सराफा बाजार म्हणजे जिथे दागिने खरेदी केली जातात त्या ठिकाणीही सकाळीच सोन्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे, मनीकंट्रोलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 24 कॅरेट सुद्ध सोन्याचा भाव 2 हजारांनी स्वस्त होत 1,41,290 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 14,412 रुपये प्रति ग्रॅम आहे.दरम्यान सोन्याची दागिने बनविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,29,420 रुपये तर 12,942 रुपये प्रति ग्रॅम आहे..चांदीचा भावमनीकंट्रोलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव प्रति किलो 1,82,000 रुपये इतका आहे. मात्र सोनं-चांदीचे हे भाव जीएसटी विना आहेत. यात 3% GST आणि दागिन्यांसाठी घडणावळ धरल्यास भाव आणखी वाढू शकतात. तसेच राज्यानुसार तसेच शहारानुसारही IBJA च्या दरात फरक दिसून येऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.