Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया

How to generate Jeevan Pramaan in Home: पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी पेन्शनधारकांना हयातीचा दाखला म्हणजेच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करावे लागते. यासाठी अनेकदा बँकेत किंवा संबंधित सरकारी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, आता हे काम घरबसल्या स्मार्टफोनच्या मदतीनेही करता येणार आहे. केंद्र सरकार 1 नोव्हेंबरपासून देशभरात डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0 (DLC Campaign 5.0) राबवणार आहे. या मोहिमेद्वारे ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना फेस ऑथेंटिकेशनच्या मदतीने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..1 ते 30 नोव्हेंबरदरम्यान देशभरात मोहीमकार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाकडून 1 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मोहीम राबवली जाणार आहे. देशातील सुमारे 2,000 शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबवली जाईल. .कशी असणार प्रक्रिया?ही बायोमेट्रिक आधारित सुविधा असून,यंदाच्या मोहिमेत विशेषतः फेस ऑथेंटिकेशन सुविधेवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी पेन्शनधारकांना स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्यासमोर आपला चेहरा स्कॅन करावा लागेल. त्यानंतर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार करता येईल.ही सुविधा Android आणि iOS अशा दोन्ही प्रकारच्या स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करणे सोपे होणार आहे..डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसाठी या गोष्टी आवश्यक?डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करण्यासाठी पेन्शनधारकांकडे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे.- आधार कार्ड- आधारशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर- पेन्शन पेमेंट ऑर्डर क्रमांक (PPO Number)- ज्या बँकेत पेन्शन खाते आहे, त्या बँकेची माहिती- बँक खात्याचा तपशील- किमान 5 मेगापिक्सेल कॅमेरा असलेला Android स्मार्टफोन, जेणेकरून फेस ऑथेंटिकेशन करता येईल..डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कसे तयार कराल?डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा.1. सर्वप्रथम तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये Jeevan Pramaan Face App डाउनलोड करा. यासाठी Google Play Store वर जाऊन ॲप सर्च करा.2. यासोबतच Aadhaar Face RD App देखील डाउनलोड करा.3. आता जीवन प्रमाण ॲप ओपन करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या द्या.4. आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडीच्या मदतीने लॉगिन करा.5. मोबाइलवर आलेला OTP टाकून व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करा.6. त्यानंतर ऑपरेटरचे नाव टाकून चेक बॉक्सवर क्लिक करा.7. आता स्क्रीनवर 'स्कॅन' हा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा.8. यानंतर Aadhaar Face RD ॲपला आवश्यक परवानगी द्या, जेणेकरून स्मार्टफोनचा कॅमेरा सुरू होईल.9. कॅमेरा सुरू झाल्यानंतर पेन्शनधारकाचा चेहरा स्कॅन करा. चेहरा आधार डेटाशी जुळल्यास ऑपरेटरचे फेस ऑथेंटिकेशन पूर्ण होईल.10. त्यानंतर फॉर्ममध्ये विचारलेली पेन्शनधारकाची आवश्यक माहिती भरा.11. नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर आलेला OTP टाकून पुन्हा व्हेरिफिकेशन पूर्ण करा.12. फॉर्ममधील सर्व माहिती काळजीपूर्वक तपासा. कोणतीही चूक नसल्याची खात्री करूनच सबमिट करा.13. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुमचे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार होईल. ते डाउनलोड करून ठेवा.डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार झाल्याचा मेसेज नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर येईल. तसेच, जीवन प्रमाण ॲपमध्ये जाऊनही त्याची स्थिती तपासता येईल..हेल्थ चेकअपपासून आधार अपडेटपर्यंत सुविधायंदाची ही मोहीम केवळ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करण्यापुरती मर्यादित नसेल. ती विशेष उपक्रम म्हणून राबवली जाणार असून, पेन्शनधारकांना इतर सुविधांचाही लाभ घेता येईल. यामध्ये आरोग्य तपासणी आणि आधार अपडेट यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. तसेच, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी गरजेनुसार घरपोच सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसंबंधी तक्रारींचे निराकरणया मोहिमेदरम्यान डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करताना येणाऱ्या अडचणी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारीही नियुक्त केले जाणार आहेत. पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यावर सरकारचा भर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.