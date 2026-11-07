Diwali Bank Holiday: दिवाळीच्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँकाना तब्बल 3 दिवस सुट्टी! कोणत्या दिवशी बँका बंद राहणार? आत्ताच जाणून घ्या

Bank holiday list for Diwali 2026: देशभरात दिवाळीचा सण सुरू झाला असून, लक्ष्मीपूजन, दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज हे सण येत्या आठवड्यात साजरे केले जाणार आहेत. त्यामुळे बँकांनाही काही दिवस सुट्ट्या असणार आहेत. पुढच्या आठवड्यात तुम्ही बँकेत जाऊन एखादं महत्त्वाचं काम करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी बँकांच्या सुट्ट्यांचं वेळापत्रक जाणून घ्या..RBI ने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर कोणत्या दिवशी कोणत्या राज्यातील आणि शहरातील बँका बंद राहतील, याची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, दिवाळीचा सण राज्यभर साजरा होत असला तरी स्थानिक सण आणि परंपरांनुसार बँकांच्या सुट्ट्या लागू असतील..Gold Rate Today: ऐन दिवाळीत सोनं स्वस्त! धनत्रयोदशीनंतरही भाव घसरले; 10 ग्रॅमचा दर पाहून ग्राहकांची गर्दी, पाहा सोनं-चांदीचे ताजे भाव.9 ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील बँकांचे वेळापत्रक9 नोव्हेंबर - सोमवार - या दिवशी राज्य शासनाने सरकारी कार्यालयांना सुट्टी जाहीर केली असली तरी बँकाणा ही सुट्टी लागू झालेली नाही त्यामुळे या दिवशी RBI वेबसाइटनुसार राज्यातील बँका नेहमीपप्रमाणे सुरू असतील.10 नोव्हेंबर - मंगळवार - या दिवशी दीपावली आणि पाडवा असल्याने राज्यातील बँका पूर्ण दिवस बंद असतील.11 नोव्हेंबर - बुधवार - या दिवशी भाऊबीजचा सण असला तरी बँकाना सुट्टी नसून निर्धारीत वेळेत बँका सुरू राहतील.12 नोव्हेंबर - गुरुवार - या दिवशी बँका नेहमीप्रमाणे सुरू असतील13 नोव्हेंबर - शुक्रवार - या दिवशी बँका नेहमीप्रमाणे सुरू असतील14 नोव्हेंबर - शनिवार - या दिवशी महिन्याचा दुसरा शनिवार असल्याने बँकांना सुट्टी असेल.15 नोव्हेंबर - राज्यातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल..Business: 13व्या वर्षी खिशात फक्त 35 रुपये! हॉटेलमध्ये फरशी पुसण्यापासून सुरुवात; पावभाजीने बदललं नशीब, आज उभा केला 111 कोटींचा ब्रँड!.या सेवा 24 तास सुरू राहणारयेत्या आठवड्यात बँकांना सणांमुळे सुट्टी असली तरी ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे थांबणार नाहीत. UPI, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि ATM या सुविधा नेहमीप्रमाणे वापरता येतील. त्यामुळे पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे किंवा खात्यातील व्यवहार तपासणे यांसारखी कामं ऑनलाइन करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.