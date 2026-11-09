Diwali Bank Holiday: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना सुट्ट्यांची मेजवानी! महाराष्ट्रासह 'या' ३ राज्यांत राहणार बंद; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

NOVEMBER 2026 BANK HOLIDAY SCHEDULE FOR DIWALI: दिवाळीचा सण म्हटला की खरेदी, फराळ आणि भेटवस्तूंची लगबग सुरू होते. या काळात पैशांचे व्यवहारही मोठ्या प्रमाणात केले जातात. त्यामुळे बँकिंग सेवांची गरज अनेकांना भासते. मात्र, नोव्हेंबरच्या या आठवड्यात बँक ग्राहकांना सुट्ट्यांचे नियोजन लक्षात ठेवावे लागणार आहे. दिवाळी पाडवा आणि शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमुळे महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये बँका तब्बल तीन दिवस बंद राहणार आहेत. त्यामुळे बँकेशी संबंधित कामे असतील तर ती आधीच पूर्ण करणे फायद्याचे ठरेल..महाराष्ट्रात कोणत्या दिवशी बँका बंद राहणार?महाराष्ट्रातील बँकांना १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने सुट्टी असेल. यानंतर १४ नोव्हेंबरला महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि १५ नोव्हेंबरला रविवार असल्याने बँकांच्या शाखा बंद राहतील.त्यामुळे या आठवड्यात एकूण तीन दिवस बँकांचे कामकाज बंद असेल. तर ९, ११, १२ आणि १३ नोव्हेंबर रोजी बँका नियमितपणे सुरू राहतील..डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू राहणारबँकांच्या शाखांना सुट्टी असली तरी ग्राहकांना आर्थिक व्यवहारांसाठी अडचण येणार नाही. इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि UPI सेवा सुरू राहतील. त्यामुळे पैसे पाठवणे, ऑनलाइन पेमेंट करणे आणि खात्यातील शिल्लक तपासणे यांसारखी कामे करता येतील. मात्र, चेक जमा करणे, रोख रक्कम जमा करणे आणि बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन करावी लागणारी कामे बंद राहतील..बँक ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?सलग सुट्ट्यांमुळे चेक क्लिअरन्सला विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे चेकसंबंधित व्यवहार आधीच पूर्ण करावेत. तातडीने पैसे पाठवण्यासाठी UPI किंवा IMPS सारख्या सुविधांचा वापर करता येईल. तसेच शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांमध्ये एटीएममधील रोख रकमेची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक रोकड आधीच काढून ठेवावी.त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीसोबतच बँकेच्या कामांचेही नियोजन करा आणि ऐन सणाच्या दिवसांत होणारी गैरसोय टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.