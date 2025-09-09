D-Mart Franchise: तुम्ही देखील डिमार्टचे मालक होऊ शकता का? फ्रँचायझी मिळते का? नेमक्या सुविधा काय?

डी-मार्ट ही भारतातील सर्वात यशस्वी किरकोळ विक्री साखळींपैकी एक आहे, जी ग्राहकांना सवलतीच्या दरात उच्च दर्जाची उत्पादने उपलब्ध करून देते. देशभरात 70 हून अधिक शहरांमध्ये डी-मार्टने आपले स्थान निर्माण केले आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तमिळनाडू, पंजाब आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये डी-मार्टच्या दुकानांचा विस्तार झाला आहे. पण, डी-मार्टच्या या यशामागील रहस्य काय आहे? चला, त्यांच्या व्यवसाय मॉडेल आणि धोरणांचा आढावा घेऊया..स्वस्त खरेदी, स्वस्त विक्री: डी-मार्टची रणनीतीडी-मार्टचे यश त्यांच्या “स्वस्तात खरेदी करा, स्वस्तात विक्रा” या धोरणावर अवलंबून आहे. डी-मार्ट टर्नओव्हर स्ट्रॅटेजीवर काम करते, जिथे ते आपल्या पुरवठादारांचे पेमेंट 7 ते 15 दिवसांत पूर्ण करतात. याउलट, बिग बाजार आणि रिलायन्ससारख्या इतर कंपन्या 60 ते 90 दिवसांच्या पेमेंट टर्मवर काम करतात, ज्यामुळे पुरवठादारांना 3 ते 4% कॅश डिस्काउंट द्यावे लागते. डी-मार्टच्या जलद पेमेंट धोरणामुळे पुरवठादार कमी नफ्यावर (5-10%) माल देतात, ज्यामुळे डी-मार्टला स्वस्त दरात उत्पादने मिळतात. ही उत्पादने मोठ्या प्रमाणात विकून डी-मार्ट आपला नफा कमावते..एका कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियावर सांगितले, “मी गेल्या चार वर्षांपासून डी-मार्टसोबत काम करतो आहे. त्यांचे धोरण ग्राहकांना कमी किमतीत दर्जेदार उत्पादने देण्यावर केंद्रित आहे.” डी-मार्ट स्वतःची उत्पादने ‘डी होम’ या ब्रँड नावाने तयार करते, ज्यामुळे त्यांचा नफा आणखी वाढतो..UPI पेमेंटला नवे पर्याय! GramPay आणि Viyona Pay लॉन्चसाठी सज्ज, अखेर मान्यता मिळाली.डी-मार्टची फ्रँचायझी मिळते का?डी-मार्टच्या फ्रँचायझी मिळण्याबाबत अनेकांचे प्रश्न असतात. पण, डी-मार्ट फ्रँचायझी किंवा एजन्सी देत नाही. सर्व डी-मार्ट स्टोअर्स हे कंपनीच्या मालकीचे आहेत. तरीही, तुम्ही डी-मार्टसोबत भागीदार होऊ शकता. जर तुमच्याकडे जमीन असेल, तर तुम्ही ती भाड्याने किंवा विक्रीसाठी देऊ शकता. तसेच, तुमच्या दर्जेदार उत्पादनांना डी-मार्टच्या दुकानांमध्ये स्थान मिळू शकते. यासाठी तुम्हाला डी-मार्टच्या वेबसाइटवर जाऊन पुरवठादारांसाठीचा फॉर्म भरावा लागेल. डी-मार्टच्या म्हणण्यानुसार, “आम्ही दर्जेदार उत्पादने देणाऱ्या पुरवठादारांसोबत दीर्घकालीन भागीदारीला प्राधान्य देतो.”.पुरवठादार आणि जमीन मालकांसाठी संधीडी-मार्ट सतत विस्तार करत आहे आणि त्यासाठी त्यांना जमीन आणि पुरवठादारांची गरज आहे. 2000 मध्ये मुंबईत सुरू झालेली ही साखळी आज देशभरात पसरली आहे. जर तुमच्याकडे विक्रीसाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी जमीन असेल, तर तुम्ही डी-मार्टच्या वेबसाइटवरील फॉर्मद्वारे संपर्क साधू शकता. तसेच, डी-मार्टने पुन्हा “मंगळवार वॉक-इन्स” सुरू केले आहेत, जिथे पुरवठादार थेट त्यांच्या उत्पादनांबाबत चर्चा करू शकतात..डी-मार्टचे स्पर्धेतील स्थानबिग बाजार आणि रिलायन्ससारख्या कंपन्यांच्या तुलनेत डी-मार्टचे दर कमी असतात, कारण ते स्वतःच्या ब्रँडखाली उत्पादने तयार करतात आणि पुरवठादारांना जलद पेमेंट देतात. यामुळे ग्राहकांना कमी किमतीत दर्जेदार माल मिळतो, ज्यामुळे डी-मार्ट ग्राहकांचे आवडते दुकान बनले आहे.डी-मार्टने आपल्या अनोख्या व्यवसाय मॉडेल आणि ग्राहककेंद्रित धोरणांमुळे भारतीय किरकोळ बाजारात आपले स्थान मजबूत केले आहे. फ्रँचायझी मिळत नसली, तरी जमीन मालक आणि पुरवठादारांसाठी डी-मार्टसोबत भागीदारीची मोठी संधी आहे. जर तुम्हाला डी-मार्टसोबत काम करायचे असेल, तर त्यांच्या वेबसाइटवर भेट द्या ..RBI Strategy : ट्रम्प टॅरिफनंतर आरबीआयचा मोठा निर्णय! भारताची आर्थिक ढाल मजबूत करण्यासाठी काय पाऊल उचललं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.