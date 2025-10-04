D-Mart Income: बापरे! डीमार्टची 'ही' फक्त तीन महिन्यांची कमाई… आकडा वाचून थक्क व्हाल

डीमार्ट म्हणजे दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे. पण त्याची कमाई वाचून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल. जसे-जसे देशात डीमार्ट स्टोअरची संख्या वाढत आहे, तशीच त्यांची कमाईही वाढत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२५) डीमार्टची मूळ कंपनी, अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स, ने उत्तम कामगिरी केली. सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा स्वतंत्र ऑपरेटिंग महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत १५.४३ टक्के वाढून १६,२१८.७९ कोटींवर पोहोचला आणि स्टोअर्सची संख्या ४३२ झाली..हायपरमार्केट चेन ऑपरेटर डीमार्टच्या मूळ कंपनीने ही माहिती ३ ऑक्टोबर रोजी दिली. शेअर बाजार ६ ऑक्टोबर रोजी उघडेल आणि त्याचा परिणाम शेअर्सवर दिसेल. ३ ऑक्टोबर रोजी, बीएसईवर डीमार्टचे शेअर्स ०.७१ टक्के घसरणीसह ४४१७.५५ वर बंद झाले..Diwali निमित्त D-Mart मध्ये लागला Zudio सारखा कपड्यांचा सेल, क्वालिटी आणि कॉस्ट एकदम परफेक्ट .डीमार्ट रिटेल चेनसप्टेंबर तिमाहीत, डीमार्ट रिटेल चेन चालवणाऱ्या अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सने १६,२१८.७९ कोटींचे उत्पन्न मिळवले. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या त्याच तिमाहीत हा आकडा १४,०५०.३२ कोटी होता, तर आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १२,३०७.७२ कोटी आणि आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये १०,३८४.६६ कोटी होता. कंपनीने सांगितले आहे की सप्टेंबर २०२५ च्या तिमाहीतील हा आकडा ऑडिटरद्वारे तपासला जाईल..डीमार्टसाठी उत्तम ठरलास्टोअर्सबद्दल सांगायचे तर, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत डीमार्टमध्ये ४३२ स्टोअर्स कार्यरत आहेत. चालू आर्थिक वर्षा चा पहिला तिमाही (जून २०२५) डीमार्टसाठी उत्तम ठरला. अव्हेन्यू सुपरमार्ट्सने १५,९३२.१२ कोटींचे उत्पन्न मिळवले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्के जास्त आहे. जून २०२५ पर्यंत देशभरात ४२४ स्टोअर्स कार्यरत होते. या नेटवर्कमध्ये फक्त ६ नवीन स्टोअर्स जोडले गेले, त्यात आग्रा येथील स्टोअरही आहे, जो उत्तर प्रदेशातील डीमार्टचा पहिला मोठा विस्तार ठरला..एका वर्षात स्टॉकची कामगिरी कशी राहिली?३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी डीमार्टचे शेअर्स ५०११.०० वर होते, जे एका वर्षातील सर्वोच्च होते. त्यानंतर फक्त ५ महिन्यांत हे शेअर्स ३३३७.१० वर घसरले, जे वर्षातील नीचांक आहे..गोंधळ होतोय? GST लागू झाल्यावर DMart ने थेट यादीच दिली, खरेदीपूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.