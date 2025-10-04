Personal Finance

D-Mart Income: बापरे! डीमार्टची 'ही' फक्त तीन महिन्यांची कमाई… आकडा वाचून थक्क व्हाल

D-Mart Q2 2025 Earnings Surge: Marathi Breaking News & Key Insights | डीमार्टच्या कमाईत १५.४३ टक्के वाढ झाली आहे. डीमार्टच्या स्टोअर्सची संख्या ४३२ वर, आर्थिक वर्षात ६ नवीन स्टोअर्सची भर
dmart news

dmart news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

डीमार्ट म्हणजे दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे. पण त्याची कमाई वाचून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल. जसे-जसे देशात डीमार्ट स्टोअरची संख्या वाढत आहे, तशीच त्यांची कमाईही वाढत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै-सप्टेंबर २०२५) डीमार्टची मूळ कंपनी, अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स, ने उत्तम कामगिरी केली. सप्टेंबर तिमाहीत कंपनीचा स्वतंत्र ऑपरेटिंग महसूल मागील वर्षाच्या तुलनेत १५.४३ टक्के वाढून १६,२१८.७९ कोटींवर पोहोचला आणि स्टोअर्सची संख्या ४३२ झाली.

