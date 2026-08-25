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Eid-e-Milad 2026: ईद-ए-मिलादनिमित्त 26 ऑगस्टला बँका बंद की सुरू? महाराष्ट्रासह 'या' राज्यांमध्ये काय स्थिती? पाहा

Will Banks Open or Stay Closed on August 26: ईद-ए-मिलादच्या पार्श्वभूमीवर बँकांच्या कामकाजाबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे आणि डिजिटल बँकिंगवर काय परिणाम होणार, जाणून घ्या.
Eid-e-Milad Bank Holiday 2026

Eid-e-Milad 2026: Are Banks Closed on August 26? Check Maharashtra and State-Wise Details

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Open or Closed Today: बुधवार, 26 ऑगस्ट रोजी देशभरात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी सण असल्यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. कारण या दिवशी बँका सुरू राहणार की बंद असणार असा प्रश्न अनेक ग्राहकांना पडला आहे. RBI ने याबाबत आधीच आपल्या कॅलेंडरमध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे.

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