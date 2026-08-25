Eid-e-Milad 2026: ईद-ए-मिलादनिमित्त 26 ऑगस्टला बँका बंद की सुरू? महाराष्ट्रासह 'या' राज्यांमध्ये काय स्थिती? पाहा

Bank Open or Closed Today: बुधवार, 26 ऑगस्ट रोजी देशभरात ईद-ए-मिलाद-उन-नबी सण असल्यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये सध्या संभ्रमाचे वातावरण आहे. कारण या दिवशी बँका सुरू राहणार की बंद असणार असा प्रश्न अनेक ग्राहकांना पडला आहे. RBI ने याबाबत आधीच आपल्या कॅलेंडरमध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे. .बँका बंदRBI च्या यादीनुसार 26 ऑगस्ट 2026 रोजी ईद-ए-मिलाद सणामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शहर आणि गावांतील बँकांच्या शाखा पूर्ण दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना या दिवशी बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन कोणताही फिजिकल व्यवहार करता येणार नाही.महाराष्ट्रासोबत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, तेलंगणा, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरळ, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये बँकांचे कामकाज पूर्ण दिवस बंद असणार आहे. मात्र, बँक सुट्टी राज्यनिहाय वेगवेगळ्या असल्याने प्रत्येक ठिकाणी एकसारखी परिस्थिती असेलच असे नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या राज्यातील बँक हॉलिडे तपासणे योग्य ठरेल..Gold Rate Today: सलग 2 आठवड्यांच्या तेजीनंतर सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती?.बँका बंद मात्र या सेवा सुरू26 तारखेला बँक शाखा बंद असल्या तरी ग्राहकांना अनेक डिजिटल बँकिंग सुविधा नेहमीप्रमाणे वापरता येतील.यात -ATM मधून पैसे काढता येतील.इंटरनेट बँकिंग सुरू राहील.मोबाइल बँकिंग अॅप्सचा वापर करता येईल.UPI व्यवहार करता येतील.त्यामुळे बँकेत प्रत्यक्ष बँकिंग व्यवहार करता करता येणार नसला, तरी ऑनलाइन आणि डिजिटल माध्यमातून होणारे व्यवहार मात्र सुरू राहतील..बँका कधी सुरू?महाराष्ट्रात 26 ऑगस्टला बँकांच्या शाखा पूर्ण दिवस बंद राहिल्यानंतर गुरुवार, 27 ऑगस्टपासून नियमितपणे कामकाज सुरू होईल. त्यामुळे गुरुवारपासून ग्राहकांना बँकेत जाऊन प्रत्यक्ष बँकिंग व्यवहार करता येतील..8th Pay Commission चे नवे शेड्यूल जाहीर! ऑक्टोबरपर्यंत बैठका, अंतिम रिपोर्ट आणि वाढीव पगार कधी?.ईद-ए-मिलाद सणईद-ए-मिलाद-उन-नबी हा मुस्लिम समाजातील महत्त्वाचा धार्मिक दिवस आहे. या दिवशी पैगंबर मोहम्मद यांच्या जन्मदिनाचे स्मरण केले जाते. यंदा ईद-ए-मिलाद-उन-नबीचा उत्सव मंगळवार, 25 ऑगस्टपासून सुरू होऊन बुधवार, 26 ऑगस्टच्या संध्याकाळपर्यंत साजरा केला जाणार आहे. पैगंबर मोहम्मद यांनी प्रेम, दया, समानता, न्याय आणि मानवतेचा संदेश दिला. त्यामुळे जगभरातील मुस्लिम बांधवांसाठी हा दिवस श्रद्धा, प्रार्थना आणि आत्मचिंतनाचा मानला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.