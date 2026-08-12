Personal Finance

8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात मोठा बदल? पेन्शनधारकांना मिळू शकते ४५ हजारांची किमान पेन्शन

8th Pay Commission Faces Key Demands on Pension, DA and Fitment Factor : आठव्या वेतन आयोगासमोर ४५ हजारांची किमान पेन्शन, ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर, दर तीन महिन्यांनी डीए वाढ आणि २५% डीए विलिनीकरणासह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
8th Pay Commission: ₹45,000 Minimum Pension Demand and Major DA Changes

8th Pay Commission: ₹45,000 Minimum Pension Demand and Major DA Changes

esakal

Sandip Kapde
Updated on

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला नऊ महिने पूर्ण झाले असून, आता आयोगाकडे अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी नऊ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. या मुदतीत आयोगाला आपला अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करायचा आहे. त्याआधी भारत पेन्शनर्स समाजाने आयोगासमोर निवृत्तीवेतनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Pension
government pension updates
8th Pay Commission
Marathi News Esakal
www.esakal.com