8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात मोठा बदल? पेन्शनधारकांना मिळू शकते ४५ हजारांची किमान पेन्शन

आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला नऊ महिने पूर्ण झाले असून, आता आयोगाकडे अहवाल तयार करण्यासाठी आणखी नऊ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. या मुदतीत आयोगाला आपला अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करायचा आहे. त्याआधी भारत पेन्शनर्स समाजाने आयोगासमोर निवृत्तीवेतनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत..भारत पेन्शनर्स समाजाने किमान पेन्शन ४५ हजार रुपये करण्यासह महागाई भत्ता, फिटमेंट फॅक्टर आणि कुटुंब घटकात बदल करण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुरेसे निवृत्तीवेतन मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मिंटच्या वृत्तानुसार, संघटनेने ७ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत आयोगासमोर या मागण्या सादर केल्या..महागाई भत्ता तीन महिन्यांनी वाढवण्याची मागणीसध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मिळते. मात्र, भारत पेन्शनर्स समाजाने ही वाढ दर तीन महिन्यांनी करण्याची मागणी केली आहे. वाढती महागाई आणि त्याचा निवृत्तीवेतनधारकांवर होणारा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता सहा महिन्यांचा कालावधी मोठा असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे..२५ टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची मागणीसंघटनेने २५ टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणीही केली आहे. त्यामुळे महागाईच्या दराशी संबंधित पातळीवर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित होण्यास मदत होईल, अशी संघटनेची मागणी आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ६० टक्के आहे..Income Tax: खात्यात 1.33 कोटींचे व्यवहार, ITRही भरला नाही; तरी निवृत्त शिक्षक केस कसे जिंकले? 26 दिवसांनी पलटला गेम!.फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ करण्याची मागणीकिमान पेन्शन ४५ हजार रुपये करण्याबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यास किमान मूळ वेतन १,८०० रुपयांवरून ६९ हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकते, अशी मागणी संघटनेने मांडली आहे..कुटुंब घटक ५.२ पर्यंत वाढवण्याची मागणीकुटुंब घटक वाढवण्याची मागणीही भारत पेन्शनर्स समाजाने केली आहे. सध्या कुटुंब घटकात तीन सदस्यांचा समावेश आहे. हा घटक ५.२ पर्यंत वाढवावा आणि त्यामध्ये पालकांचाही समावेश करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे..आठवा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला. आयोगाला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन व पेन्शनबाबत निर्णय घेणार आहे. साधारणपणे दहा वर्षांच्या अंतराने वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते..१३ लाख रुपयांची नोकरी सोडून AI मध्ये मास्टर्स पूर्ण; फोटोग्राफरच्या मुलाला दीड कोटी रुपयांचे पॅकेज कसं मिळालं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.