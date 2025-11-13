Elon Musk जगातला सर्वांत श्रीमंत माणूस एवढ्या पैशांचं काय करतो? सगळी प्रॉपर्टी विकून का राहतोय छोट्याशा घरात..नेमका विषय काय

जगातील सर्वात श्रीमंत माणूस इलॉन मस्क! त्याची संपत्ती कधी 500 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. तरीही तो म्हणतो, "मी साधे जीवन जगतो!" खर तर, मस्कने आपली सर्व आलिशान घरे विकून टाकली आणि आता टेक्सासमध्ये फक्त 50,000 डॉलर्सच्या छोट्या प्रीफॅब घरात राहतो. हे घर स्टारबेसजवळ आहे, जिथे स्पेसएक्सचे रॉकेट उडतात. त्याची आधीची लाइफ पार्टनर ग्रिम्स म्हणते, तो अब्जाधीशासारखा नाही, कधीकधी तो दारिद्र्यरेषेखाली जगतो..पण हे साधेपण खरे की फक्त दिखावा? चला पाहूया मस्कच्या पैशांचा खरा खेळ...2020 मध्ये मस्कने मोठी घोषणा केली होती की..मी जवळजवळ सर्व मालमत्ता विकेन, एकही घर ठेवणार नाही. लॉस एंजेलिसच्या बेल एअरमध्ये त्याची घरे होती, एकूण 100 दशलक्ष डॉलर्सची.. ती सगळी घरे विकली. अगदी जीन वाइल्डरचे प्रसिद्ध घरही. पण 2025 मध्ये एका पेमेंट डिफॉल्टमुळे ते परत त्याच्याकडे आले. तरीही त्याचे मुख्य घर ते छोटेसे प्रीफॅब..का? मस्क म्हणतात, माझे लक्ष पैशावर नाही, मानवतेच्या भविष्यावर आहे.Public Wifi : गुगलकडून धोक्याचा अलर्ट! मोबाईल वापरणाऱ्यांनो चुकूनही करू नका हे काम..नाहीतर मिनिटात हॅक होईल मोबाईल अन् बँक अकाऊंट .घरे गेली, पण गाड्यांची क्रेज कायम आहे..मस्कच्या गॅरेजमध्ये खरी लक्झरी. फोर्ड मॉडेल टी, 1967ची जग्वार ई-टाइप, 1997ची मॅकलरेन f1 (जी त्याने क्रॅश करून दुरुस्त केली) आणि जेम्स बाँडची लोटस एस्प्रिट 'वेट नेली' ही पाणबुडी कार 2013 मध्ये 1 दशलक्ष डॉलर्सला विकत घेतली. याशिवाय टेस्ला रोडस्टर, जी 2018 मध्ये अंतराळात पाठवली.. लाखो रुपयांच्या या गाड्या दाखवतात, मस्कची आवड फक्त साधेपणाची नाही..Scam : जेवण देऊनही Swiggy, Zomato तुमच्या अकाऊंटमध्ये स्वतः टाकतय पैसे! नेमका काय आहे हा घोटाळा? ज्यात ऑर्डर करून पैसे मिळवतायत लोक.प्रवासासाठी खाजगी जेट्स आहेत. गल्फस्ट्रीम मॉडेल्स, लाखो डॉलर्सचे. मस्क म्हणतो, जेटमुळे कामाचा वेळ वाचतो. टेस्ला आणि स्पेसएक्स साइट्सवर पटकन पोहोचतो.. अमेरिका ते जगभर, व्यवसाय वेगाने चालतो. 2022 मध्ये ट्विटर (आताचे X) 44 अब्ज डॉलर्सला विकत घेतले.. हा तंत्रज्ञानातील सर्वात मोठा सौदा होता.Recharge Plan : फक्त 7 रुपयांत 2GB डेटासह अनलिमिटेड कॉल; 50 दिवस वैधता, 'या' बड्या कंपनीने दिलं सरप्राइज, Jio-Airtel ला मोठा धक्का .मस्क फाउंडेशन 2002 पासून विज्ञान-तंत्रज्ञानासाठी काम करत आहे. अब्जावधींचे दान शेअर्सद्वारे केले. तरी न्यू यॉर्क टाईम्स म्हणते, अनेक वर्षे किमान देणगी मानके पूर्ण झाली नाहीत. बहुतेक अनुदान मस्कच्या कंपन्यांशी जोडलेल्या संस्थांना मिळते. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की हे खरे दान आहे की स्वार्थ? मस्कची जीवनशैली विरोधाभासाची आहे..स्वस्त घर, पण महागड्या गाड्या-जेट्स. तो म्हणतो, ऐषोआराम नाही, मानवतेसाठी काम क्रेन..हे तत्त्वज्ञान त्याला इतर अब्जाधीशांपासून वेगळे करते. मस्कची नेमकी पर्सनॅलिटी आहे तरी काय.. तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला कमेन्ट करून नक्की सांगा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.