Elon Musk : इलॉन मस्कचा मोठा निर्णय, ट्विटरची भारतातील तीनपैकी दोन कार्यालये करणार बंद, कर्मचाऱ्यांना...

Elon Musk Twitter CEO : ट्विटरने अलीकडेच भारतातील 90 टक्क्यांहून अधिक कर्मचार्‍यांना काढून टाकले आहे, त्यांनी देशातील तीनपैकी दोन कार्यालये बंद केली आहेत. कंपनीचे भारतात सुमारे 200 कर्मचारी होते. अलीकडील कर्मचारी कपातीनंतर, कार्यालयांमध्ये जास्त कर्मचारी उरलेले नव्हते. (Twitter Shuts Two Of Three India Offices)

रिपोर्टनुसार, ट्विटरने उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले आहे. कंपनीच्या खर्चात कपात करण्याच्या निर्णयाचा एक भाग आहे.

बंद करण्यात आलेली दोन कार्यालये दिल्ली आणि आर्थिक केंद्र मुंबईत होती. आता कंपनीचे भारतात फक्त एकच कार्यालय आहे. ते बेंगळुरूच्या दक्षिणेकडील टेक हबमध्ये आहे.

कर्मचार्‍यांना दिलेल्या अंतर्गत ईमेलमध्ये, Twitter ने म्हटले होते की, “ट्विटरला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी, आम्ही शुक्रवारी जगातील अनेक कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेत आहोत.

याचा परिणाम अनेक व्‍यक्‍तींवर होईल ज्यांनी Twitter साठी अमूल्य योगदान दिले आहे, परंतु कंपनीला सक्षम करण्यासाठी दुर्दैवाने हा निर्णय घ्यावा लागत आहे.”

इलॉन मस्क यांनी ट्विटरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले आहे आणि कार्यालये बंद केली आहेत. मस्कच्या म्हणण्यानुसार, ''2023 मध्ये ट्विटरला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.''

दरम्यान, मस्क यांनी म्हटले आहे की, ''कंपनीला स्थिर करून आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवल्यानंतर या वर्षाच्या अखेरीस ते ट्विटरचे सीईओ पद सोडू शकतात. मला कोणत्याही कंपनीचे सीईओ बनायचे नाही, मग ते टेस्ला असो किंवा ट्विटर.''