EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम

No Cost Insurance for Employees: देशातील बहुतेक पगारदार कर्मचारी जीवन विमा घेण्यासाठी स्वतंत्र प्रीमियम भरत असतात. मात्र यातील अनेक लोकांना हे माहीत नाही की त्यांना त्यांच्या नोकरीसोबतच एका योजनेतून मोठ्या फंडचे जीवन विमा संरक्षण मिळत असते. ती योजना म्हणजे इम्प्लॉयी डिपॉझिट लिंक्ड इन्श्युरन्स (EDLI). याचे खसस वैशिष्ट म्हणजे यातही कर्मचाऱ्याला एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही. तर यासाठी सर्व खर्च का कंपनीकडून असतो. .EDLI स्कीम काय ?ईडीएलआय योजना ही EPFO अंतर्गत EPF सदस्यत्वाशी जोडलेली वैधानिक जीवन विमा योजना आहे. याचा अर्थ तुमचे PF खाते हे या योजनेत लिंक्ड असते. EPF अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा नोकरीच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यात, तर त्यांच्या नामनिर्देशित (नॉमिनी) व्यक्तीला किंवा पात्र कुटुंबीयांना एकरकमी आर्थिक मदत दिली जाते.या योजनेसाठी तुम्हाला तुमच्या पगारातून एकही रुपया भरावा लागणार नाही. नियमानुसार, नियोक्ता म्हणजेच कंपनी तुमच्या वेतनातील (बेसिक आणि महागाई भत्त्यातील) 0.5% टक्के रक्कम EDLI योजनेत जमा केली जाते. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कापली जात नसून ही पूर्णपणे मोफत सुविधा मिळते..पात्रता निकषEPF सदस्य असणे आवश्यक.सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारस दावा करू शकतो.जर संस्था EPF मधून सूटप्राप्त असेल, तर विमा लाभाची रक्कम नियोक्त्याने नियुक्त केलेली विमा कंपनी देते.विमा कंपनीकडून दिली जाणारी रक्कम EDLI योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाइतकी किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक.किती लाभ मिळतो?सध्या या योजनेत कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबियांना 2.5 लाख रुपये ते जास्तीत जास्त 7 लाख रुपयांची विमा रक्कम मिळते. ही रक्कम कर्मचाऱ्याचा मागील 12 महिन्यांच्या पगारावर आणि PF खात्यात जमा होणारया रकमेवर ठरविली जाते. विशेष म्हणजे जर कर्मचारी एका वर्षाची सेवा पूर्ण करण्याआधी मृत्युमुखी पडल्यास किमान 50,000 रुपयांचा विमा लाभ त्याच्या कुटुंबीयांना मिळू शकतो..EDLI योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्येEPFअंतर्गत असलेले सर्व कर्मचारी आपोआप या योजनेत समाविष्ट होतात. यासाठी वेगळा अर्ज किंवा नोंदणीची आवश्यकता नसते.EDLI चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त योगदान किंवा प्रीमिअम भरावा लागत नाही.नियोक्त्याकडून यात पैसे जमा केले जातात. तुम्हाला यात पैसे भरावे लागत नाही.EPFO च्या या योजनेनुसार कर्मचाऱ्याचा परदेशात काम करताना मृत्यू झाला तरी लाभ मिळतो.आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर EDLI योजनेतील दावे हे साधारणपणे 20 ते 30 दिवसांत निकाली काढले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.