EPFO Interest Update : होळीला कोट्यवधी भारतीयांना मिळणार खुशखबर ! PF वर मिळणार तब्बल 'इतके' व्याज, CBT बैठकीत मोठा निर्णय ?

होळीच्या सणा दिवशी ईपीएफच्या (Employees' Provident Fund Organisation) च्या सदस्यांसाठी आनंदाची बातमी येऊ शकते. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) कडून यावर्षी EPF व्याजदर ८.२ ते ८.२५ टक्क्यांच्या दरम्यान शिफारस करण्याची शक्यता आहे. अनेक विश्वसनीय रिपोर्ट्सनुसार, ८.२५ टक्के दर कायम ठेवण्याची बहुतेक अपेक्षा आहे, ज्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणेच सदस्यांना स्थिर व्याज मिळेल..व्याजदर शिफारशीची पार्श्वभूमीगेल्या वर्षी EPF व्याजदर ८.२५ टक्के होता.त्यापूर्वी तो ८.२५ टक्के, तर२०२२- २३ मध्ये ८.१५ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ८.१ टक्के (चार दशकांतील सर्वात कमी) होता. शेअर बाजारातील कमकुवत कामगिरी, सरकारी बाँडमधील कमी उत्पन्न आणि दाव्यांच्या सेटलमेंटमध्ये वाढ झाल्यामुळे उत्पन्नावर दबाव आला आहे. तरीही, EPFO च्या मोठ्या कॉर्पस (सुमारे २५-२८ लाख कोटी रुपये) आणि सरप्लसमुळे ८.२५ टक्के दर टिकवणे शक्य वाटते.काही रिपोर्ट्समध्ये ८.२ टक्क्यांपर्यंत थोडी कपात होऊ शकते असे म्हटले गेले, पण बहुतेक स्रोत ८.२५ टक्के कायम ठेवण्याकडे निर्देश करतात – हे तिसऱ्या वर्षी सलग स्थिर राहील..EPFO 3.0 : PF काढणं झालं सोपं! घरबसल्या UPI ने काढा पैसे; आणखी कोणत्या सुविधा? कधीपासून करता येणार व्यवहार? जाणून घ्या सर्व माहिती.प्रक्रिया कशी आहे?(सोमवारी) २ मार्च रोजी CBT ची बैठक होणार आहे , ज्याचे अध्यक्षपद कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे असेल. त्याआधी गुंतवणूक समितीची बैठक होऊन उत्पन्न-खर्च प्रोफाइल आणि व्याजदरावर चर्चा होईल. CBT कडून शिफारस मंजूर झाल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर, व्याज रक्कम पुढील आर्थिक वर्षाच्या मध्यात (साधारणपणे सप्टेंबर-ऑक्टोबर) सदस्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल..युनियन आणि तज्ज्ञांचे मतनॅशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जयस्वाल यांनी सांगितले की, विकासित भारत रोजगार योजनेमुळे नवीन सदस्य वाढले आणि गुंतवणूक निधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. EPFO कडे इन्कम सरप्लस आहे, त्यामुळे व्याजदरात कपात करू नये, असे त्यांनी सांगितले.