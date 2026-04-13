EPF Rule: नोकरी बदलली तर 5 वर्षांचा PF नियम तुटतो का? NCP Days म्हणजे काय? पेन्शन-टॅक्सवर काय परिणाम

EPF 5 Year Rule Explained : खाजगी क्षेत्रात नोकरी बदलताना किंवा काही महिन्यांचा ब्रेक घेताना अनेकांच्या मनात PF (EPF) बाबत गोंधळ निर्माण होतो. यात अनेकांना प्रश्न पडतो की 5 वर्षांचा नियम तुटतो का? किंवा पासबूकमध्ये दिसणारे NCP Days नेमकं काय असतात? त्यामुळे हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण यात तुमच्याकडून चूक झाल्यास त्याचा सरळ परिणाम भविष्यात कर आणि पेन्शनवर होऊ शकतो. .सर्वात पहिल म्हणजे तुम्ही नोकरी बदलल्यामुळे 5 वर्षांचा नियम तुटत नाही. मात्र त्यासाठी जुना PF काढण्याऐवजी तो नवीन कंपनीमध्ये ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही हे केले तर तुमची सेवा सलग मनाली जाते आणि वेगवेगळ्या निकाऱ्य जोडून तुम्ही 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकता. त्यामुळे PF रक्कम काढताना कर सवलतही मिळते..NCP Days काय? NCP Days म्हणजे Non-Contributory Period म्हणजेच असे दिवस ज्यामध्ये PF मध्ये तुमच्याकडून कोणतीही रक्कम जमा होत नाही. हे दिवस सहसा विनावेतन रजा, नोकरीतील ब्रेक घेतल्यामुळे निर्माण होतात. अशा दिवसांचा थेट परिणाम तुमच्या एकूण सेवाकाळावर होतो..या काळात, कराच्या दृष्टीने पाहिले तर 30 ते 50 दिवसांचा छोटा गॅप फारसा मोठा परिणाम करत नाही. पण पेन्शनसाठी हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा ठरतो. कारण EPF अंतर्गत पेन्शन (EPS) मिळवण्यासाठी किमान 10 वर्षांची सेवा आवश्यक असते. NCP Days आणि गॅपचे दिवस तुमच्या एकूण सेवेतून वजा केले जातात. त्यामुळे जर एकूण सेवा 10 वर्षांपेक्षा कमी झाली, तर तुम्हाला मासिक पेन्शन मिळण्याऐवजी फक्त एकरकमी रक्कम मिळू शकते..NCP दिवसांमुळे पेन्शन कमी होऊ शकते का?होय. खरे तर, पेन्शनची गणना मागील 60 महिन्यांच्या पगारावर आधारित असते. जर सेवेतील खंड खूप मोठा असेल, तर त्याचा परिणाम तुमच्या सरासरी पगारावर आणि सेवेवर दोन्हीवर होईल. यामुळे पेन्शन कमी मिळेल. मात्र EDLI (इन्शुरन्स) योजनेत 60 दिवसांपर्यंतचा गॅप काही प्रमाणात दुर्लक्षित केला जातो, त्यामुळे विमा लाभांवर तितका परिणाम होत नाही..तुमच्यासाठी काय अर्थ?तुम्ही नोकरी बदलल्यास, तुमचा PF काढण्याची चूक टाळा.तुमच्या सेवेत खंड पडला असल्यास, तुमचे NCP Days नक्की तपासा.तुम्ही दीर्घकालीन नियोजन करत असाल, तर 10 वर्षांची सेवा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.तुम्ही निष्काळजीपणा केल्यास, तुम्ही तुमची पेन्शन गमावू शकता..हे नक्की करा प्रत्येक नोकरी बदलताना तुमचा PF हस्तांतरित करा.तुमच्या EPF पासबुकमध्ये तुमचे NCP Days तपासा.तुमच्या नोकरीतील खंड कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा.