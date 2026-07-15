PF News: EPF धारकांसाठी 9 मोठे बदल! PF व्याज ते 5 लाखांपर्यंत ऑटो क्लेम नेमकं काय-काय बदललं? मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

PF Rule Changes: केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO च्या सदस्यांसाठी मोठे दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. यात केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी PF दावे लवकर निकाली काढणे, नोकरी बदलल्यानंतर PF खाते आपोआप हस्तांतरित करणे, अॅडव्हान्स क्लेमची मर्यादा वाढवणे आणि PFशी संबंधित सेवा अधिक सुलभ करणे अशा अनेक सुधारणा जाहीर केल्या आहेत.या बदलांमुळे EPF आणि EPS सदस्यांना त्यांच्या निधीचे व्यवस्थापन अधिक सोपे आणि वेगवान पद्धतीने करता येणार आहे.यातेल मुख्य 9 बदल पुढीलप्रमाणे आहेत. .1. 15 जुलैपर्यंत EPF व्याज जमाEPFO आर्थिक वर्ष 2025-26 चे वार्षिक व्याज 15 जुलै 2026 पर्यंत सदस्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. मांडविया यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन प्लॅटफॉर्मद्वारे जवळपास 1.44 लाख कोटी रुपयांच्या व्याजावर प्रक्रिया केली जाईल आणि हे व्याज पडताळणीनंतर सुमारे 34 कोटी EPF खात्यांमध्ये जमा केले जाईल..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचा दर किती? .2. युनिफाइड EPF डिजिटल इंटरफेसमांडविया यांच्या माहितीनुसार, EPFO सदस्यांना पोर्टलवर लॉगिन केल्यानंतर आता एकाच ठिकाणी सर्व महत्त्वाची माहिती पाहता येणार आहे. या नव्या युनिफाइड डिजिटल इंटरफेसद्वारे PF खात्याचा तपशील, शिल्लक रक्कम, क्लेमची सद्यस्थिती, पेन्शनसाठी पात्र सेवा कालावधी आणि घेतलेल्या विविध लाभांची माहिती सहज उपलब्ध होईल. त्यामुळे PF खात्याशी संबंधित व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्यासोबतच सदस्यांना आवश्यक माहिती आणि क्लेम प्रक्रियेचा मागोवा घेणे अधिक सोपे होणार आहे..3. पूर्व-पडताळणी EPF ऑटोमेशननवीन EPF प्रणालीअंतर्गत, EPFO कार्यालयांमध्ये प्रक्रिया करण्यापूर्वी सदस्यांच्या दाव्यांची स्वयंचलित पूर्व-पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे कोणत्याही त्रुटी किंवा विसंगती आधीच ओळखल्या जातील आणि सदस्यांना योग्य मार्गदर्शन केले जाईल, ज्यामुळे दावे नाकारण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि पहिल्याच प्रयत्नात PF क्लेम स्वीकारला जाईल.त्यासोबतच सदस्यांना विविध श्रेणींनुसार EPF काढण्यासाठी पात्र रक्कम किती आहे हेदेखील कळू शकेल. कारण यापूर्वी, सदस्यांना अनेकदा किती पीएफ रक्कम काढण्यास पात्र आहेत हे माहित नसायचे, ज्यामुळे अनेक मर्यादेपेक्षा जास्त असळले PF दावे नाकारले जायचे..4. अॅडव्हान्स EPF पैसे काढणे अधिक सोपेनव्या बदलांमधील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्णपणे KYC पडताळणी झालेल्या आणि वैध ठरलेल्या₹5 लाखांपर्यंतच्या अॅडव्हान्स EPF दाव्यांची प्रक्रिया आता स्वयंचलित पद्धतीने केली जाणार आहे. यामुळे सदस्यांना पैसे मिळण्यासाठी कमी वेळ लागेल आणि दावा मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद होईल.याशिवाय, अॅडव्हान्स क्लेमच्या ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा 1 लाखांवरून वाढवून 5 लाख करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरजेच्या वेळी EPF सदस्यांना अधिक रक्कम जलदगतीने मिळू शकणार आहे..5. EPF दाव्यांचे जलद निराकरणमंत्र्यांनी सांगितले की, EPF दावा प्रक्रियेदरम्यान अतिरिक्त माहिती किंवा स्पष्टीकरणाची आवश्यकता असल्यास EPFO कार्यालये आता ऑनलाइन माध्यमातून सदस्यांशी संपर्क साधू शकतील. सदस्यांनाही आवश्यक कागदपत्रे किंवा माहिती डिजिटल पद्धतीने सादर करता येणार असल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.या सुविधेमुळे आता EPF क्लेमचे निराकरण जलद होईल, EPFO कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी कमी होतील आणि नाकारल्या जाणाऱ्या दाव्यांची संख्या आणखी कमी होईल. ज्यामुळे सेटलमेंटच्या दिवशी सेटलमेंटची रक्कम थेट EPF सदस्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर जमा होईल..6. EPF व्याजाबाबत निर्णय EPF सदस्यांना मधल्या काळात अतिरिक्त व्याज मिळावे यासाठी अद्ययावत प्रणाली आता अंतिम PF पेमेंटमधील व्याजाची गणना केवळ मागील महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत न करता, पेमेंट परवानगीच्या तारखेपर्यंत करेल त्यामुळे अधिक पैसे EPF खात्यात जमा होतील.त्यासोबतच पैसे काढण्याची प्रक्रिया समजण्यास सोपी केली असून EPFO सदस्य त्यांच्या एकूण PF शिल्लकीच्या 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतील असेही मंत्र्यांनी सांगितले..7. EPF ट्रान्सफर अर्जाची गरज नाहीनवीन बदलानुसार EPF सदस्यांना यापुढे वेगळे अर्ज दाखल करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. जेव्हा कर्मचारी नोकरी बदलतात, तेव्हा PF हस्तांतरण अर्ज भरावे लागतात, कारण आता आधार-संलग्न युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारित PF खाती आपोआप हस्तांतरित केली जातील.पूर्वी, PF खाती हस्तांतरित करण्यासाठी सेवा इतिहास हस्तांतरित करण्याच्या स्वतंत्र अर्जाव्यतिरिक्त, EPFO कार्यालय, नवीन नियोक्ता आणि पूर्वीच्या नियोक्त्याकडून मंजुरी घेणे अशा किचकट स्वरूपाची गरज होती..8. EPFO ची सेवा देशभरातमंत्र्यांनी सांगितलं की, EPFO ची जी सेवा आतापर्यंत प्रादेशिक कार्यालयांत उपलब्ध होती ती आता केंद्रीयकृत आयटी (IT) प्रणालीमुळे देशभरातली सर्व कार्यालयांत उपभोगता येईल. त्यामुळे सदस्य कोणत्याही कार्यालयात जाऊन मदत आणि स्पष्टीकरण मागू शकतात.तसेच EPS पेन्शनधारक कोणत्याही EPFO कार्यालयात 'जीवन प्रमाणपत्र' सादर करू शकतात..Stock Market ITR: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी कोणता ITR भरावा? ITR भरण्यापूर्वी जाणून घ्या हे 5 नवे नियम, नाहीतर....9. कोणत्याही बँक खात्यात पेन्शन जमा होणारकेंद्रीयकृत पेन्शन पेमेंट प्रणालीअंतर्गत, कोणत्याही प्रादेशिक कार्यालयात प्रक्रिया केलेले पेन्शनचे दावे भारतातील कोणत्याही ठिकाणच्या बँक खात्यात जमा केले जाऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.यापूर्वी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची पेन्शन केवळ त्यांच्या 'पेन्शन पेमेंट ऑर्डर' (PPO) शी संबंधित असलेल्या शाखेमार्फतच मिळत असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.