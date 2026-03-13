EPFO PF Account: नोकरी बदलली? जुन्या PF खात्यातील पैशांची चिंता करू नका; ‘फॉर्म 13’ करेल सगळी मदत

Provident Fund Account Form 13: आजच्या काळात चांगल्या नोकरीच्या शोधात अनेक कर्मचारी एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत नोकरीसाठी जातात. मात्र नवीन नोकरीच्या उत्साहात बरेच जण आपल्या जुन्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) खात्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अनेकदा जुन्या पीएफ खात्यातील रक्कम तसेच राहते. अशा परिस्थितीत ‘फॉर्म 13’ हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. हा फॉर्म भरला नाही तर अनेक वर्षांची बचत आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी तुमची पेन्शनही अडचणीत येऊ शकते..फॉर्म 13 काय आहे?फॉर्म 13 हा प्रत्यक्षात PF ट्रान्सफरची विनंती करण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी जुन्या कंपनीतून नवीन कंपनीत जातो, तेव्हा त्याचे पीएफचे पैसे जुन्या सदस्य ID खात्यातच जमा राहतात. फॉर्म 13 भरल्यावर ही रक्कम जुन्या खात्यातून नवीन कंपनीच्या पीएफ खात्यात ट्रान्सफर होते. त्यामुळे सर्व बचत एका ठिकाणी जमा राहते आणि खात्यांचे व्यवस्थापन सोपे होते..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! सलग दुसऱ्या दिवशी दर कमी; आजचा ताजा भाव किती?.फॉर्म 13 महत्त्वाचा का?अनेकांना वाटते की पैसे सरकारी खात्यात सुरक्षित असतात, त्यामुळे ट्रान्सफर करण्याची गरज नाही. पण असे न केल्यास खालीलप्रमाणे काही तोटे होऊ शकतात.1. पेन्शनसाठी आवश्यक सेवा कालावधीनियमांनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने एकूण 10 वर्षे नोकरी केली असेल तर त्याला निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा हक्क असतो. जर जुन्या नोकरीचा कालावधी नवीन नोकरीशी जोडला गेला नाही, तर सेवा कालावधी पूर्ण मानला जाणार नाही.2. कर वाचवण्यासाठी मदतजर कर्मचारी एकूण पाच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी PF ची रक्कम काढतो, तर त्यावर कर लागू होतो. फॉर्म 13 भरल्यास सेवा सतत सुरू असल्याचे मानले जाते आणि त्यामुळे कराचा भार टाळता येतो.3. जास्त व्याजाचा फायदाजुन्या खात्यातील रक्कम नवीन खात्यात ट्रान्सफर केल्यावर एकूण मोठ्या रकमेवर व्याज मिळते. त्यामुळे दीर्घकाळात कंपाउंडिंगचा फायदा अधिक मिळू शकतो..फॉर्म कसा भरायचा?पूर्वी पीएफ ट्रान्सफरसाठी कार्यालयात जावे लागत असे. मात्र आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. कर्मचारी घरबसल्या EPFO च्या युनिफाइड पोर्टलवर लॉगिन करून फॉर्म 13 भरू शकतात.फॉर्म भरताना -तुमचा UAN क्रमांक आणि पासवर्ड सक्रिय हवा आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबरही सक्रिय हवाजुन्या कंपनीची नोकरी सोडण्याची (Date of Exit) पोर्टलवर अपडेट असणे.अर्ज कुणाकडे पाठवावा?फॉर्म भरताना अर्ज जुन्या कंपनीकडे किंवा सध्याच्या कंपनीकडे पाठवण्याचा पर्याय मिळतो. अशावेळी नेहमी Present Employer म्हणजेच सध्याची कंपनी निवडणे योग्य ठरते. कारण त्या कंपनीच्या HR विभागाशी संपर्क साधून प्रक्रिया लवकर पूर्ण करता येते.ही चूक टाळाअनेक कर्मचारी नोकरी सोडताना Date of Exit अपडेट करून घेत नाहीत. जर पोर्टलवर ही माहिती नोंदलेली नसेल, तर फॉर्म 13 भरता येत नाही. त्यामुळे नोकरी सोडताना कंपनीने PF रेकॉर्डमध्ये तुमची एक्झिट तारीख अपडेट केली आहे याची खात्री करून घ्यावी..Government Employees DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्ता (DA) तब्बल 58% वर; महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय? .महत्त्वाची गोष्टकर्मचाऱ्याचा UAN क्रमांक आयुष्यभर एकच राहतो, मात्र प्रत्येक कंपनीत सदस्य आयडी बदलतो. फॉर्म 13 या सर्व आयडींना एकत्र जोडण्याचे काम करतो. त्यामुळे कंपनी बदलली तरी तुमची पीएफ बचत एकाच खात्यात सुरक्षितपणे जमा राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.