Personal Finance

PF Interest News: PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! 35 कोटी खात्यात PF व्याज जमा; मोबाईलवरून लगेच तपासा तुमच्या खात्यात पैसे आले का?

EPFO Big Update: EPFO ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25% दराने PF व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तुमचा PF बॅलन्स घरबसल्या काही मिनिटांत तपासण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या.
EPFO Big Update

PF Interest Credited! Check If Your EPFO Account Has Received the 8.25% Interest Yet

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO PF News: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने म्हणजेच EPFO ने 15 जुलैपर्यंत अंदाजे 35 कोटी खातेदारांच्या खात्यांमध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे PF व्याज जमा केले आहे. यंदा EPFOकडून सर्व PF ठेवींवर खातेदारांच्या खात्यात 8.25% दराने PF व्याज जमा झाले आहे.

अनेक नोकरदारांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर व्याज जमा झाल्याचे मेसेज मिळाले. अनेकांना बुधावार 15 जुलैपूर्वी मेसेज मिळाले, तर काहींना 15 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत आणि काहींना तर 16 जुलैच्या सकाळीच व्याज जमा झाल्याचा संदेश मिळाला.

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