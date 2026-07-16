PF Interest News: PF खातेदारांसाठी मोठी बातमी! 35 कोटी खात्यात PF व्याज जमा; मोबाईलवरून लगेच तपासा तुमच्या खात्यात पैसे आले का?

EPFO PF News: कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने म्हणजेच EPFO ने 15 जुलैपर्यंत अंदाजे 35 कोटी खातेदारांच्या खात्यांमध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे PF व्याज जमा केले आहे. यंदा EPFOकडून सर्व PF ठेवींवर खातेदारांच्या खात्यात 8.25% दराने PF व्याज जमा झाले आहे.अनेक नोकरदारांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर व्याज जमा झाल्याचे मेसेज मिळाले. अनेकांना बुधावार 15 जुलैपूर्वी मेसेज मिळाले, तर काहींना 15 जुलैच्या संध्याकाळपर्यंत आणि काहींना तर 16 जुलैच्या सकाळीच व्याज जमा झाल्याचा संदेश मिळाला. .PF खात्यांमध्ये व्याज जमा करण्यापूर्वी EPFO ने सदस्यांच्या खात्यांची विशेष तपासणी केली. यामध्ये सदस्यांची वैयक्तिक माहिती, खाते तपशील आणि उपलब्ध शिल्लक रक्कम यांची पडताळणी करण्यात आली. सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित खात्यांमध्ये व्याज जमा करण्यात आले..Success Story: भाड्याचे घर अन् 10 हजारांच्या पगारातून सुरुवात! मात्र आज तब्बल 400 कोटींच्या कंपनीचे मालक.पहिल्यांदाच लवकर मिळाले व्याज EPFOच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 15 जुलैपर्यंत व्याज जमा झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत, EPF खातेधारकांसाठी व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होत असे. तेव्हाही, सुमारे 10 % खातेधारकांना त्यांच्या व्याजाची रक्कम उशिरा मिळत असे. मात्र, डिजिटल तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे यंदा ही प्रक्रिया लक्षणीय वेगाने पूर्ण झाली आहे..PF व्याज जमा झाले की नाही?तुमच्या खात्यात व्याज जमा झाले आहे का ते तपासण्यासाठी -EPF पासबुक पोर्टलवर जा.तुमचा UAN नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉग इन करा.तुमचा सदस्य आयडी निवडा आणि तुमची शिल्लक तपासण्यासाठी 'पासबुक पहा' (View Passbook) वर क्लिक करा..उमंग ॲपउमंग ॲपवरुन तुम्ही EPF बॅलेन्स तपासू शकता.यासाठी ॅपमध्ये लॉगिन करून UAN लिंक करा.त्यानंतर EPFO सेवा शोधून Passbook Lite ऑप्शन निवडा.तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर मिळालेला UAN आणि OTP वापरून लॉग इन करा आणि तुमची शिल्लक तपासा..SMS सेवातुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 7738299899 या क्रमांकावर एक एसएमएस पाठवा. EPFOHO UAN (उदा. EPFOHO 100XXXXXXXXX).तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या भाषेची पहिली तीन अक्षरे जोडू शकता (उदाहरणार्थ, हिंदीसाठी EPFOHO UAN HIN)..DA Hike News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 63% वर जाणार? नवीन आकडेवारीतून 3% वाढीचे संकेत; पाहा ताजी अपडेट.मिस्ड कॉल सेवातुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून 9966044425 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या.कॉल आपोआप डिस्कनेक्ट होईल आणि तुम्हाला तुमच्या PF बॅलन्स व तपशिलासह एक SMS मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.