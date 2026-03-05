EPFO Update: PF धारकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! PF वर मिळणार FD पेक्षाही जास्त व्याज; कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

Provident Fund Interest Rate 2026: नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी मोठी बातमी आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) लाखो सदस्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पीएफ ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजदराची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्षासाठी पीएफवर 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत व्याजदरात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही..EPF व्याजदराबाबतचा हा निर्णय दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) च्या 239 व्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. 2024 मध्ये व्याजदरात शेवटचा बदल करण्यात आला होता, जेव्हा त्यावेळी व्याजदर 8.15% वरून वाढवून 8.25% करण्यात आला होता..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! चार दिवसांत प्रति 100 ग्रॅममागे तब्बल 95,500 रुपयांची घसरण; पाहा आजचा ताजा भाव.मागील वर्षांमध्ये व्याजदरातील चढ-उतारEPFOने 2019-20 साठी PF ठेवींवरील व्याजदर 8.65% वरून कमी करून 8.50% केले होते. जे 2012-2019 या सात वर्षांतील सर्वात कमी होते.2016-17 मध्ये त्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना 8.65 टक्के आणि 2017-18 मध्ये 8.55 टक्के व्याजदर दिला.2015-16 मध्ये व्याजदर 8.80% होता.2013-14 आणि 2014-15 मध्ये 8.75% व्याज मिळाले होते.2012-13 मध्ये व्याजदर 8.50% होता. 2011-12 मध्ये व्याजदर 8.25% होता..अडकलेले पैसे खात्यात जमा होणार नोकरी बदलल्यामुळे किंवा जुने खाते विसरल्यामुळे कमी शिल्लक असलेली खाती अनेकदा निष्क्रिय होतात. बोर्डाने अशा खात्यांसाठी "ऑटो-क्लेम सेटलमेंट" उपक्रम सुरू केला आहे. यानुसार, EPFO थेट तुमच्या आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात तुमचे पैसे हस्तांतरित करेल. पहिल्या टप्प्यात, सुमारे 1.33 लाख खात्यांतील 5.68 कोटी रुपये थेट जमा केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी तुम्हाला कोणतेही फॉर्म भरण्याची किंवा कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही..व्याज कधी जमा होणार?CBT चा निर्णय झाल्यानंतर प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर 7 कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांच्या खात्यात नवीन व्याजदरानुसार रक्कम जमा होईल.पीएफवरील व्याजाची गणना दरमहा केली जाते, मात्र ती रक्कम आर्थिक वर्षाच्या शेवटी खात्यात जमा केली जाते.दरम्यान, जर 36 महिने म्हणजेच 3 वर्ष व्यवहार न झाल्यास खाते निष्क्रिय मानले जाते आणि त्यावर पुढे व्याज मिळत नाही..कंपन्यांसाठी कर्जमाफी योजनानियमांचे पालन न करणाऱ्या ट्रस्ट आणि संस्थांसाठी 'कर्जमाफी योजना' सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे न्यायालयात अडकलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे पीएफ प्रकरणे पुढील सहा महिन्यांत सोडवता येतील..EPFO Pension: खासगी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कधी मिळते? जाणून घ्या EPS चे नियम आणि पात्रतेचे वय.डिजिटल सुधारणा आणि सुविधा EPFO ची डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली असून क्लेम सेटलमेंट जलद होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ईपीएफओमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी आता IBPS द्वारे परीक्षा घेतल्या जातील. यामुळे पीएफ सदस्यांना जलद सेवा आणि अधिक सुलभ सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.