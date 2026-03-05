Personal Finance

EPFO Update: PF धारकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! PF वर मिळणार FD पेक्षाही जास्त व्याज; कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

EPFO PF Update 2026 : EPFO ने 2026-27 वर्षासाठी PF ठेवींवर व्याजदराची घोषणा केली असून या वर्षासाठी 8.25% इतका व्याजदर दिला जाणार आहे. मागच्या दोन वर्षांत व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
EPFO Update: Government Keeps PF Interest Higher Than FD, Big Relief for Employees

Vinod Dengale
Provident Fund Interest Rate 2026: नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी मोठी बातमी आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) लाखो सदस्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी पीएफ ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजदराची घोषणा करण्यात आली आहे. या वर्षासाठी पीएफवर 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच मागील वर्षाच्या तुलनेत व्याजदरात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.

EPFO
pf
Provident Fund
Bank FD
PF accounts
Interest Rates

