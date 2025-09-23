EPFO: 'पीएफ'च्या नियमांमध्ये सरकार करणार बदल; घर, विवाह अन् शिक्षणासाठी 'इतके' पैसे काढता येणार

नवी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या नियमांमध्ये बदल होणार असल्याची माहिती आहे. खातेधारकांना बचतीसाठी यामुळे पर्याय निर्माण होणार आहेत. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, गृहनिर्माण, विवाह आणि शिक्षण यांसारख्या गरजांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा शिथिल करण्यावर अधिकारी काम करत आहेत..दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनीकंट्रोलला याबाबत माहिती दिली आहे. त्या माहितीनुसार, या बदलांसाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नसली तरी, केंद्र सरकार एका वर्षाच्या आत हे बदल लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. "आम्हाला खातेधारकांवर बंधने लादण्याची इच्छा नाही, तो त्यांचा पैसा आहे. त्यांच्या गरजेनुसार पैसा वापरण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असले पाहिजे," असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले..Minister Jayakumar Gore: सरकार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी: ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; कलेढोणसह पडळ भागात पाहणी, पंचनामेच्या सूचना.पैसे काढण्याचे सध्याचे नियम काय आहेत?सध्या ईपीएफओ सदस्याने निवृत्तीचे वय 58 वर्षे गाठल्यानंतर किंवा दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेरोजगार राहिल्यानंतरच त्यांची संपूर्ण जमा रक्कम काढू शकतात. काही पैसे काढण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यासाठी अटींची पूर्तता करावी लागते.विवाह: किमान सात वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या सदस्याला स्वतःच्या, भावंडांच्या किंवा मुलांच्या विवाहासाठी त्यांच्या स्वतःच्या कॉन्ट्रीब्यूशनपैकी आणि त्यावर मिळालेल्या व्याजापैकी 50 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढता येते. गृहनिर्माण: यासाठी, एकूण जमा शिल्लकीच्या 90% पर्यंत रक्कम काढण्याची मर्यादा आहे. मालमत्ता सदस्याच्या, त्यांच्या जोडीदाराच्या नावावर किंवा संयुक्त मालकीची असावी लागते आणि सदस्याने किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. शिक्षण: पीएफ योजनेतील सदस्य त्यांच्या योगदानापैकी आणि व्याजासह 50% पर्यंत रक्कम काढू शकतो. मात्र, यासाठीही किमान सात वर्षांची सेवा आवश्यक आहे. हा नियम फक्त मुलांच्या मॅट्रिकनंतरच्या शिक्षणासाठी लागू आहे..Guardian Minister Jayakumar Gore: सोलापूर जिल्ह्यात पंचनामे करण्यासारखी परिस्थिती नाही: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; पुराची परिस्थिती गंभीर.नवीन नियमांमध्ये कोणत्या सुधारणा?मनीकंट्रोलने जुलैमध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार एका नवीन नियमावलीचा विचार करत आहे, ज्याअंतर्गत ईपीएफओ सदस्यांना दर 10 वर्षांनी एकदा संपूर्ण रक्कम किंवा त्याचा काही भाग काढण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तज्ज्ञांचे मत आहे की, नियमांमधील ही शिथिलता विशेषतः निम्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरेल, ज्यांना बऱ्याचदा तात्काळ पैशांची गरज असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.