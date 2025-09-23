Personal Finance

EPFO: 'पीएफ'च्या नियमांमध्ये सरकार करणार बदल; घर, विवाह अन् शिक्षणासाठी 'इतके' पैसे काढता येणार

EPFO withdrawal rules likely to be relaxed by the government: सध्या ईपीएफओ सदस्य हे निवृत्तीचे वय 58 वर्षे गाठल्यानंतर किंवा दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ बेरोजगार राहिल्यानंतरच त्यांची संपूर्ण जमा रक्कम काढू शकतात.
संतोष कानडे
Updated on

नवी दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या नियमांमध्ये बदल होणार असल्याची माहिती आहे. खातेधारकांना बचतीसाठी यामुळे पर्याय निर्माण होणार आहेत. मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, गृहनिर्माण, विवाह आणि शिक्षण यांसारख्या गरजांसाठी पैसे काढण्याची मर्यादा शिथिल करण्यावर अधिकारी काम करत आहेत.

