Personal Finance

EPFO Withdrawal Rules Change : करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा! PF चे पैसे आता थेट UPI खात्यात; जाणून घ्या नवीन नियम

EPFO New Rule : EPFO ने पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता कर्मचारी UPI द्वारे तात्काळ पैसा काढू शकतील, ज्यामुळे फॉर्म भरण्याचा त्रास संपेल.
EPFO Withdrawal Rules Changed: PF Money to Be Credited Directly via UPI

EPFO Withdrawal Rules Changed: PF Money to Be Credited Directly via UPI

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

EPFO PF withdrawal with UPI : देशातील नोकरदार वर्गासाठी मोठी बातमी आली आहे. जर तुम्हीही त्या करोडो नोकरी करणाऱ्या लोकांपैकी एक असाल, ज्यांचा पीएफ कापला जातो, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्तवाची आहे. कारण, EPFO ने पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. याचा थेट परिणाम करोडो पीएफधारकांवर होणार आहे.

Loading content, please wait...
EPFO
Employees
Online Banking
Provident Fund
PF accounts
UPI payment changes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com