EPFO Withdrawal Rules Change : करोडो कर्मचाऱ्यांना दिलासा! PF चे पैसे आता थेट UPI खात्यात; जाणून घ्या नवीन नियम

EPFO PF withdrawal with UPI : देशातील नोकरदार वर्गासाठी मोठी बातमी आली आहे. जर तुम्हीही त्या करोडो नोकरी करणाऱ्या लोकांपैकी एक असाल, ज्यांचा पीएफ कापला जातो, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्तवाची आहे. कारण, EPFO ने पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. याचा थेट परिणाम करोडो पीएफधारकांवर होणार आहे..UPI मध्ये पैसा येणारआता EPFO ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोबत हातमिळवणी केली असून, आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच 'UPI'च्या माध्यमातून पीएफचे पैसे थेट बँक खात्यात वळविण्याची सुविधा सुरू केली आहे. यामुळे आता पीएफ काढण्यासाठी लांब लचक फॉर्म भरण्याचा त्रास आता संपणार आहे..Gold Rate Today : सोनं-चांदी सुसाट! सोनं अचानक महागलं, चांदी १० हजारांनी वाढली; पण मकर संक्रांतीला सोनं स्वस्त होणार?.आता फॉर्मची कटकट नसणारसध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ऑनलाइन ॲडव्हान्स क्लेमसाठी अर्ज केला, तर ते पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी किमान ३ कामाचे दिवस लागतात. आणि जर ही रक्कम ५ लाखांहून जास्त असेल, तर हा वेळ आणखी वाढतो. मात्र, UPI फ्रेमवर्क लागू झाल्यानंतर, पीएफ क्लेम मंजूर होताच पैसे काही सेकंदांत थेट कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होतील..BHIM वरून पेमेंट करता येणार UPI द्वारे पीएफचा पैसा काढण्याचा नियम कर्मचार्यांसाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे. आता घरबसल्या पैसे काढत येतील. सुरुवातीला पीएफचा पैसा फक्त BHIM UPI वरून काढता येईल. मात्र, काही दिवसांनी Paytm, PhonePe आणि Google Pay सारख्या मोठ्या UPI प्लॅटफॉर्मवरूनही पैसा काढता येईल..Stock Market Today : जागतिक अस्थिरतेमुळे शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 500 अंकांनी खाली; सोनं मात्र तेजीत; कोणत्या शेअर्सला फटका? .किती पैसे काढता येतील? या नवीन नियमाचा गैरवापर होऊ नये म्हणून आरबीआय च्या UPI मर्यादा यावरही लागू करण्यात आल्या आहेत.सध्या (जानेवारी २०२६) पासून दिवसाची व्यवहार मर्यादा ही १ लाख रुपयांपर्यंत केली आहे.मात्र वैद्यकीय उपचार, शिक्षण, विमा, ट्रॅवल आणि आयपीओ साथी ही मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.