कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अर्थात 'एम्प्लॉयीज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन' (ESIC) अंतर्गत विमा संरक्षण असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आता पात्र कर्मचाऱ्यांना आजारपण किंवा प्रसूतीविषयक लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. नवीन नियमांनुसार, आवश्यक अटी पूर्ण झाल्यानंतर लाभाची रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा कागदपत्रांचा त्रास कमी होणार असून आर्थिक मदत मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे..'एम्प्लॉयीज स्टेट इन्शुरन्स (जनरल) रेग्युलेशन्स, २०२६' (Employees' State Insurance (General) Regulations, 2026) अंतर्गत हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. यानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) पद्धतीने लाभ दिला जाईल. ही नवीन नियमावली १९५० पासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांची जागा घेणार आहे..स्वयंचलित लाभासाठी तीन अटी आवश्यकनवीन व्यवस्थेनुसार, आजारपण आणि प्रसूतीविषयक लाभांची प्रक्रिया स्वयंचलित होण्यासाठी तीन अटी पूर्ण कराव्या लागतील. पहिली म्हणजे, कर्मचाऱ्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र ESIC च्या ऑनलाइन प्रणालीतून जारी झालेले असावे. दुसरी म्हणजे, संबंधित नियोक्त्याने ESIC पोर्टलवर आवश्यक मासिक विवरणपत्रे सादर केलेली असावीत. तिसरी अट म्हणजे, कर्मचाऱ्याचा विमा क्रमांक आणि बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे..कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास स्वतंत्र अर्जाची गरज नाहीकामाच्या ठिकाणी अपघात होऊन कर्मचारी जखमी झाल्यास त्यालाही या नियमांचा फायदा मिळणार आहे. नियोक्त्याने सादर केलेल्या अपघात अहवालाच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्याला लाभ मिळू शकतो. तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास स्वतंत्र अर्जाची प्रक्रिया टाळता येईल. अपघातात कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात आली आहे..UP Cabinet: पशुपालकांसाठी 'मुख्यमंत्री पशुधन विमा योजना' मंजूर; नव्या ESIC मेडिकल कॉलेजमध्ये कामगारांच्या मुलांसाठी 50% आरक्षण.प्रसूती लाभासाठी कालावधी वाढवलाप्रसूती लाभाच्या नियमांतही बदल करण्यात आला आहे. अपेक्षित प्रसूती तारखेच्या आधी दावा करण्याचा कालावधी ५० दिवसांवरून ५६ दिवस करण्यात आला आहे. मात्र, दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या विमाधारक महिलांसाठी हा कालावधी ४२ दिवस असेल..कोणाला मिळणार ESIC चा लाभ?सामाजिक सुरक्षा संहितेनुसार, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या पात्र आस्थापनांना ESIC संरक्षण लागू होते. साधारणपणे, दरमहा २१ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी ही वेतनमर्यादा २५ हजार रुपये आहे. त्यामुळे नवीन नियमांमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना आरोग्य आणि प्रसूतीविषयक आर्थिक लाभ मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.