FSSAI Action : एव्हरेस्ट जिरे पावडरची ‘ही’ बॅच वापरू नका; कीटकनाशकांचे अवशेष मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले, FSSAI ने दिले रिकॉलचे आदेश

फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (FSSAI)ने एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जिरे पूडच्या एका विशिष्ट बॅचविरोधात कारवाई केली आहे. प्रयोगशाळेतील तपासणीत या बॅचमध्ये आढळलेले काही कीटकनाशकांचे अवशेष निर्धारित कमाल अवशेष मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे संबंधित उत्पादनाची बॅच ‘असुरक्षित’ घोषित करून ती बाजारातून तातडीने परत मागवण्याचे आदेश FSSAIने दिले आहेत. .ही कारवाई बॅच क्रमांक E080668761 शी संबंधित आहे. ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नियामक कारवाईनुसार, एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्सला या बॅचमधील सर्व उत्पादने बाजारातून परत मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच रिकॉल केलेल्या उत्पादनांची संपूर्ण नोंद ठेवून निर्धारित मुदतीत संबंधित माहिती आणि स्थिती अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. .गोव्यातून घेण्यात आला होता नमुनाFSSAIच्या कारवाईची सुरुवात गोव्यातील एका ठिकाणाहून करण्यात आलेल्या अधिकृत नमुना संकलनातून झाली. गोव्यातील ‘रिव्हरसाइड रिसॉर्ट्स अँड हॉलिडे होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या आवारातून पूर्व-पॅकेज केलेल्या एव्हरेस्ट जिरे पूडचा अन्न सुरक्षा नमुना घेण्यात आला होता. त्यानंतर हा नमुना अन्न विश्लेषकाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आला..अधिकारांचा विवेकाने वापर करा ! FDAची कारवाई म्हणजे प्रश्न विचारण्यापूर्वीच गोळीबार; हायकोर्टानं फटकारलं.प्रयोगशाळेतील प्राथमिक तपासणीत जिरे पूडमध्ये अझोक्सिस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) आणि थियामेथोक्सम (Thiamethoxam) या दोन कीटकनाशकांचे अवशेष निर्धारित MRLपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. या निष्कर्षाच्या आधारे नमुना अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करत नसल्याचे समोर आले..रेफरल लॅबमध्येही निष्कर्ष कायमप्राथमिक तपासणीच्या निष्कर्षांविरोधात एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्सला अपील करण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर नमुना पुढील तपासणीसाठी रेफरल फूड लॅबोरेटरीकडे पाठवण्यात आला. या प्रयोगशाळेतील तपासणीतही अझोक्सिस्ट्रोबिन आणि थियामेथोक्समचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे निष्पन्न झाले..उपलब्ध नियामक माहितीनुसार, जिऱ्यासाठी अझोक्सिस्ट्रोबिनची MRL अंदाजे ०.०३ मिग्रॅ/किग्रॅ, तर थियामेथोक्समची MRL ०.०१ मिग्रॅ/किग्रॅ इतकी आहे. मात्र संबंधित नमुन्यात प्रत्यक्षात किती प्रमाणात कीटकनाशकांचे अवशेष आढळले, याची नेमकी आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही..ग्राहकांनी काय करावे?FSSAIचा आदेश एव्हरेस्टच्या सर्व जिरे पूड उत्पादनांना लागू नसून फक्त E080668761 या विशिष्ट बॅचपुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या पाकिटावरील बॅच क्रमांक तपासणे महत्त्वाचे आहे. ज्या ग्राहकांकडे E080668761 हा बॅच क्रमांक असलेली एव्हरेस्ट जिरे पूड आहे, त्यांनी तिचा वापर करू नये. उत्पादन परत करण्याबाबत किंवा त्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याबाबत FSSAI आणि कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या पुढील सूचनांचे पालन करावे..FDA Crackdown: एफडीए कारवाईवर उच्च न्यायालयाची झापड; पंचतारांकित हॉटेलला दिलासा, परवाना निलंबन पुनर्विचाराचा आदेश.दरम्यान, संबंधित बॅचची उत्पादन तारीख, एक्सपायरी डेट, पॅक साइज किंवा कीटकनाशकांच्या अवशेषांचे नेमके प्रमाण याबाबत उपलब्ध नियामक माहितीत तपशील देण्यात आलेला नाही. ५ ऑक्टोबरपर्यंत एव्हरेस्ट फूड प्रॉडक्ट्सकडून या रिकॉलबाबत सविस्तर सार्वजनिक प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही..FSSAIने याच दिवशी ‘Sugarr & Spice’शी संबंधित क्रिएटिव्ह बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधातही कारवाई केली. तपासणीत स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक गंभीर त्रुटी आढळल्यानंतर कंपनीचा परवाना तातडीने निलंबित करण्यात आला. या कारवायांमधून अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छता मानकांच्या पालनाबाबत FSSAIची कडक भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.