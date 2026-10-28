FASTag Annual Pass : टोल नाक्यापासून २० किमी परिसरात राहणाऱ्यांना मोठा दिलासा! हजारो रूपये वाचणार; १ नोव्हेंबरपासून नवा नियम लागू

राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यापासून 20 किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने स्थानिक खासगी वाहनधारकांसाठी सवलतीच्या दरात फास्टॅग वार्षिक पास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून ही सुविधा लागू होणार आहे. नव्या नियमानुसार पात्र वाहनधारकांना वर्षभरासाठी १,५०० किंवा ३००० रुपयांत वार्षिक पास घेता येणार आहे..राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि वसुली) नियमांमधील पाचव्या सुधारणेंतर्गत ही सुविधा सुरू करण्यात येत आहे. टोल नाक्याजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना वारंवार टोल भरण्याचा आर्थिक भार कमी करणे, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे..वार्षिक पाससाठी किती शुल्क भरावे लागणार?नव्या नियमानुसार, टोल नाक्याच्या स्थानानुसार वार्षिक पासचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीबाहेरील टोल नाक्यांसाठी- १,५०० रुपये नगरपालिका किंवा स्थानिक शहराच्या हद्दीतील टोल नाक्यांसाठी- ३,००० रुपये .Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?.सध्या स्थानिक वाहनधारकांना मासिक पाससाठी सुमारे ३६० रुपये मोजावे लागतात. या हिशोबाने वर्षभरात ४,३२० रुपये खर्च होतात. नव्या वार्षिक पासमुळे पात्र वाहनधारकांना वर्षाला १,३२० ते २,८२० रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते..कोणाला मिळणार या पासचा लाभ?हा वार्षिक पास केवळ वैयक्तिक वापरासाठी नोंदणी केलेल्या बिगरव्यावसायिक खासगी वाहनांसाठी उपलब्ध असेल. संबंधित वाहनावर वैध आणि कार्यरत FASTag असणे आवश्यक आहे. तसेच, हा पास ज्या टोल प्लाझासाठी जारी केला जाईल, त्याच टोल प्लाझावर वापरता येईल. इतर टोल नाक्यांवर या पासचा वापर करता येणार नाही. .या अटींची पूर्तता आवश्यकया सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. टोल नाक्यापासून २० किलोमीटरच्या परिसरात वास्तव्य असण्यासोबतच वाहनधारकाने निर्धारित पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे..तसेच, संबंधित ठिकाणी सर्व्हिस रोड किंवा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यास या पासचा लाभ मिळणार नाही. बंदिस्त वापरकर्ता शुल्क वसुली प्रणाली (Closed User Fee Collection System) अंतर्गत टोल आकारल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आणि द्रुतगती मार्गांवरही ही सुविधा लागू होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.